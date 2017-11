Partout en France des marches, des rassemblements et des footings ont été organisés en la mémoire d'Alexia Daval. À Gray en Haute-Saône, entre 8.000 et 10.000 personnes ont marché dans le silence dimanche en fin de matinée. Famille, amis, collègues et anonymes étaient au rendez-vous une semaine après le meurtre de la joggeuse, encore non élucidé.

Alexia Daval est "probablement morte par asphyxie"

Dans une allocution très courte d'un peu plus de cinq minutes, la procureure de la République de Besançon a tenu ce lundi matin a faire le point sur les informations dévoilées samedi dans la soirée. "Suite à l'autopsie, dire qu'il y a eu strangulation et qu'il n'y a pas eu de viol sont des informations erronées" a déclaré Edwige-Roux-Morizot depuis le palais de justice de Besançon en précisant qu'elle n'avait jamais confirmé les informations parues dans la presse. "La cause de sa mort n'est pas établie, mais on peut affirmer qu’elle a subi des violences physiques. Son décès est probablement lié à une asphyxie "

Pas de suspect

En parlant d'un "crime odieux", la procureure n'a rien laissé filtrer de l'enquête. Elle a toutefois indiqué qu'aucun suspect n'était actuellement en garde à vue. Elle n'a en ravanche pas souhaité dire si des témoins s'étaient ou non manifestés.

Alexia Daval a disparu samedi 28 octobre pendant son footing peu après avoir quitté son domicile. Son corps a été retrouvé lundi, calciné, dissimulé sous des branchages dans un bois près de la ville, à plusieurs kilomètres du parcours que la jeune femme empruntait pour courir. Une information judiciaire pour "assassinat" a été ouverte le mardi 31 octobre 2017.

