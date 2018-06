Disparition inquiétante d'une adolescente de 14 ans à Planoise

Selon les premiers éléments de l'enquête, il pourrait s'agir d'une fugue, mais les policiers ont ouvert une procédure de disparition inquiétante compte tenu du jeune âge de la jeune fille.

L'adolescente aurait été vue pour la dernière fois après la sortie du collège Voltaire où elle est scolarisée. Les enquêteurs ont entendu ce samedi matin la famille et des amis de Leyla et examiné les images de vidéosurveillance pour tenter de repérer dans la direction et le secteur où elle pourrait se trouver.

Selon des proches de la famille, l'adolescente est vêtue d'un hijab et de baskets vertes.