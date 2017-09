"On fait des produits locaux et en grande majorité franc-comtois (95%) et avec la grande région, on propose également quelques produits emblématiques de la Bourgogne comme les escargots, du pain d'épice et bientôt on proposera un grand vigneron, et des produits qu'on nous réclame", nous confie Thierry, gérant de Doubs Direct.

"Acheter uniquement en direct…"

Le crédo de l'entreprise comme son nom l'indique : "acheter uniquement les produits en direct". Pour avoir la dénomination "en direct", il est obligatoire qu'il n'y ait qu'un intermédiaire entre le producteur et le consommateur, Doubs Direct étant le seul lien entre les deux parties.

Par exemple, "hier, on a pris notre voiture et on est allés faire les vendanges, rendre visite aux vignerons pour qu'ils nous racontent comment sera la vendange, on a été en cuverie… On va toujours voir nos fournisseurs : on crée un lien avec ça justement pour pouvoir expliquer ça à nos clients et sélectionner nos vignerons", nous raconte le gérant. D'ailleurs, l'un des vignerons avec lequel Doubs Direct travaille, Trousseau du domaine Lambert, a été élu "Meilleur vigneron de l'année" et a reçu trois étoiles au Guide Hachette des Vins. "C'est une vraie fierté et nous, on se dit que c'est notre job de faire découvrir, participer à cette découverte des produits à nos clients", précise Thierry.

Quatre produits à ne pas manquer chez Doubs Direct

Le Comté !

"C'est le produit phare de notre magasin", souligne Thierry, "on travaille avec des affineurs qui nous proposent des Comtés aboutis et équilibrés et les clients viennent pour ça. Et on fait goûter systématiquement le Comté à nos clients. C'est comme les fleurs, on n'achète pas de fleurs les yeux fermés, et bien le Comté, on ne l'achète pas sans le goûter." Doubs Direct suggère des mélanges de Comtés pour la fondue, du Comté râpé et bien sûr du Comté à la coupe.

Les biscuits apéritifs Billiotte

Les biscuits de la marque doubiste Billiotte, qui fête ses 120 ans cette année, connus pour leurs saveurs sucrées, existent désormais en version apéritive salée. Au Comté A.O.P, à la cancoillotte à l'ail, à la saucisse de Morteau. Pas de doute, c'est bien un produit de chez nous ! "Les fabricants Billiotte ont changé toute la gamme, c'est un petit peu comme une révolution, car ils ont fait de leur régionalisme une identité importante pour leur marque : leur valeur ajoutée est de fabriquer en Franche-Comté avec des produits les plus locaux possible et c'est ce qui est apprécié des clients", explique Thierry.

Le coup de cœur Doubs Direct : le Trousseau du domaine Frédéric Lambert

C'est le fameux vigneron qui a été élu "Meilleur vigneron de France" et qui a reçu trois étoiles au Guide Hachette des Vins pour son Trousseau 2014. Un côte du Jura qui, en bouche, a "de la matière adossée à de bons tanins qui demandent encore à s'arrondir", est-il précisé sur le Guide Hachette.

Les paniers garnis

Comment offrir un morceau de la Franche-Comté ? Pour Thierry, le panier garni est l'une des meilleures solutions. Cette activité représente 25% du chiffre d'affaires de Doubs Direct. En période de Noël, Thierry et son équipe composent près de 3 000 paniers garnis.

Ils sont aussi chez Doubs Direct : les moulins Peugeot, des jouets en bois, des t-shirts humoristiques, les drapeaux francs-comtois, etc.

Infos +