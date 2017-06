Doubs : la douane saisit plus d'un million d'euros en liquide

Le conducteur du véhicule et son passager, deux frères d'origine libanaise dont la nationalité n'a pas été précisée, âgés de 34 et 39 ans, ont été présentés mardi à la juridiction interrégionale spécialisée de Nancy. Ils ont été mis en examen et placés en détention provisoire pour "blanchiment de trafic de stupéfiants", "association de malfaiteurs" et "manquement à l'obligation déclarative", a précisé une source proche de l'enquête.

Jeudi dernier, sur l'A36 près de Montbéliard, les douaniers de Besançon contrôlent "une grosse cylindrée avec deux individus à bord". Ils déclarent qu'ils rentrent chez eux, en Allemagne, "après quelques jours de vacances en Espagne", indique la douane dans un communiqué.

"De nombreuses liasses de billets"

Mais les douaniers découvrent "une plaque métallique disposée sur toute la largeur" du véhicule, derrière laquelle se trouve "une cache". À l'intérieur sont dissimulées "de nombreuses liasses de billets dans des sachets thermosoudés, ainsi qu'un sac de sport rempli de petites coupures", ajoute le communiqué. Selon la douane, "plus de 23.000 billets ont été saisis, principalement en coupures de 50 et 20 euros, représentant un total de 1.002.045 euros".

Le chien de l'équipe cynophile antistupéfiant de la brigade de Montbéliard, "Marki", a par ailleurs "marqué un très vif intérêt pour la cache aménagée et le sac de sport, laissant ainsi supposer que de la drogue y était récemment dissimulée", estiment les douaniers. Ils notent que "les tests de détection des stupéfiants pratiqués s'avèrent également positifs".

"Des collecteurs-transporteurs"

Les enquêteurs du service national de douane judiciaire (SNDJ) et de la section de recherche (SR) de la gendarmerie de Besançon, en charge de l'enquête, suspectent les deux hommes d'être les "collecteurs-transporteurs" d'un trafic de stupéfiants. En 2016, près de 385 affaires de blanchiment ont été traitées par la douane, qui a fait de la lutte contre le blanchiment et les flux financiers illicites "une priorité".

Pour le seul SNDJ, près de 150 millions d'euros d'avoirs criminels ont été saisis ou identifies, soit plus de 170% par rapport à 2015.

(Source AFP)