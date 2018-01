Doubs : Les inondations de début janvier vues d'en haut

Ce survol de reconnaissance et de repérage s'est déroulé le vendredi 5 janvier 2018 en début d'après-midi afin de mesurer l'étendue des inondations. Dragon 25 est parti de la région de Besançon et a survolé notamment Avanne avant de se rendre sur Ornans, Pontarlier, Morteau et Villers-le-Lac avec un saut du Doubs impressionnant.

Le vol s'est poursuivi dans le Pays de Montbéliard pour se rendre ensuite à L'Isle-sur-le-Doubs, particulièrement impacté par les inondations, pour se terminer sur Thise.

Phots © N. Regny Préfecture du Doubs