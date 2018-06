Doubs : trop de publicité dans nos boîtes aux lettres ?

En 2004, l'UFC-Que Choisir lançait sa première campagne de prévention contre les déchets de la pollution publicitaire dans les boîtes aux lettres. On recevait alors 2 kilos de prospectus chaque mois. 14 ans plus tard, la situation est "toujours aussi calamiteuse", avec 2,2kg/mois. Soit 4900 tonnes sur tout le département à l'année !

Casino, Carrefour et Intermarché en ligne de mire

A l'origine de cette pollution, l'association dénonce les groupes de la grande distribution : Casino, Carrefour et Intermarché pour le Doubs, qui constituent "à elles seules 27% du total des publicités reçues".

"Une lueur d'espoir" : le stop-pub

L'UFC-Que Choisir appelle donc les consommateurs à utiliser le "stop-pub", un autocollant à coller sur sa boîte aux lettres.

Les résultats seraient au rendez-vous :

Sans le stop-pub, on reçoit en moyenne 54 prospectus par mois

Avec le stop-pub, on descend à 0,4 prospectus sur la même période

Soit une réduction de 99% du nombre reçu.

Les consommateurs "paient doublement" la publicité

Cependant, le "faible nombre de Français l'utilisant (20%)" ne permettrait pas de suffisamment endiguer cette pollution publicitaire. Avec un impact très concret sur le portefeuille des consommateurs.

"Les 2,9 milliards dépensés chaque année en prospectus par les annonceurs français, soit 45€/an et par habitant, sont bien évidemment répercutés dans les prix de vente" explique l'association.

Et il faut aussi prendre en compte les coûts environnementaux. "Le coût de collecte et de traitement des déchets papiers non recyclés reste à la charge des consommateurs/contribuables à travers la taxe sur les ordures ménagères" détaille-elle, sans oublier les tonnes de papier non-recyclés qui "partent en fumée" (plus de 2000t par an.)