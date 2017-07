Douze adolescents se lancent le défi de parcourir 90 km en Corse

maCommune.info : Qui participe à cet évènement ?

Laure Fuhrmann : "Mariame, Naïla, Mélanie, Nathan, Amarildo, Alexandre, Mbemba, Benjamin, Célio, Quentin, Besnik et Yasser, douze adolescents d'horizons bien différents âgés de 14 à 20 ans seront accompagnés par Léa (stagiaire STAPS), Laure, Théophile, Jean-Luc et Pierre (quatre membres des équipes éducatives) et Rodrigo Carrasco (chef de service éducatif au PE2A, Pôle d'Accompagnement Éducatif pour les Adolescents de l' ADDSEA)".

mC : quel est le but du projet ?

Laure Fuhrmann : "Chaque année, nous proposons au PE2A des séjours durant l’été. Il y a deux ans, notre camp itinérant pour rejoindre Europa Park en vélo fut une réussite. Il nous a motivés pour élaborer d'autres projets tout aussi singuliers. C’est ainsi que celui de réaliser le GR20 a émergé il y a quelques mois suite à l'impossibilité financière de concrétiser en 2017 un projet encore plus ambitieux : l’ascension du Mont-Blanc. Il fallait donc proposer un autre séjour à ces adolescents tout en maintenant des enjeux éducatifs similaires: inscription de chacun dans un collectif particulier avec développement d'une cohésion de groupe et de solidarité.

Il s'agira de cheminer ensemble dans un cadre radicalement différent de ce qu'est leur quotidien, d'une certaine façon se sentir privilégié de pouvoir traverser ces paysages relativement peu empruntés car difficiles d'accès. Nous avons choisi par la suite de tenter l'expérience en quasi-autonomie (chacun portant des sacs de 10 kg en moyenne, comprenant tentes, alimentation, vêtements et équipement). Au-delà de l'effort que représente cette randonnée, nous souhaitons que chacun y trouve du plaisir, ait l'occasion de changer de regard sur ses pairs, sur les adultes en responsabilité mais aussi sur soi-même.

L'investissement de chacune des équipes éducatives et des adultes participants à ce projet a par ailleurs instauré une certaine confiance réassurant l'engagement de nos services dans l'accompagnement éducatif global de ces jeunes".

mC : comment vous êtes-vous préparés ?

Laure Fuhrmann : "Afin de nous préparer à ce challenge sportif, nous avons organisé ces derniers mois des séances d’entraînement sous différentes formes : natation, footing, volley avec Léa, rencontres avec Lucien (coach sportif à Besançon), mais aussi deux randonnées -"mise en situation"-, c’est-à-dire avec sacs à dos, tracées par Pierre du côté de Jougne et Mouthier Haute Pierre.

Ces temps de préparation se sont avérés nécessaires et très riches : si la plupart des jeunes étaient réticents face à l'activité randonnée et la difficulté réelle que suppose le parcours, ils ont pu peu à peu prendre conscience de leurs capacités non seulement physiques mais mentales à se dépasser, considérant désormais ce défi commun comme un objectif accessible.

Nous remercions particulièrement le Rotary Club de Voray Pays des Sept Rivières, qui au travers de son action -"Une femme, Une rose"- lancée à l'occasion de la Journée Internationale de la Femme, nous a permis de collecter les fonds nécessaires à l'achat de produits spécifiques à ce projet".