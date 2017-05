Douze témoignages d'agriculteurs dans un webdocumentaire

Présenté, ce mardi, par Marie-Claude Chitry-Clerc, vice-présidente du conseil départemental en charge de l’environnement et de Daniel Prieur, président de la chambre interdépartementale de l'agriculture 25-90 ainsi que les acteurs de ce projet, le documentaire interactif illustre les enjeux d'une agriculture à proximité de la ville.

Les témoignages de 12 agriculteurs du Territoire de Belfort sont commentés par un géographe et un sociologue et complétés par des quiz et documents. Ce webdocumentaire "Agriculteurs face à la ville", accessible sur www.agriculteursfacealaville.com , permet à un public citadin ou rurbain de découvrir la réalité et les ressources d'une agriculture familiale à proximité de la ville.