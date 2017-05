Drapeaux en berne à Besançon en soutien à la ville de Manchester

"Suite à l’attentat perpétré hier soir à Manchester, je veux, au nom des Bisontines et des Bisontins, exprimer ce matin ma profonde compassion envers les victimes et leurs familles plongées dans la peine. Je veux aussi adresser au peuple britannique notre solidarité dans ces moments terribles. J’ai d’ores et déjà adressé mon soutien et mes meilleures pensées au maire d’Huddersfield-Kirklees, ville jumelée à Besançon depuis 1955.

En signe de deuil, de solidarité et d’union, les drapeaux britannique et français installés côte à côte sur l’Hôtel de Ville et le Centre administratif municipal seront mis en berne dès ce matin".

Jean-Louis Fousseret et les élus de de la Ville de Besançon.