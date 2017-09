EDF rejoint le Village by CA Besançon

Après Ardec, Enedis, P3G Industrie, Imasonic, Delfingen, Camelin, Mazars, BPI, SIPAREX / CIBFC, maCommune.info / SMCI, Abeo, Philips, IMI et la région Bourgogne-Franche-Comté, c’est au tour du groupe EDF de rejoindre le Village by CA Besançon en tant que membre bienfaiteur.

Inauguré le 6 mars 2017 au cœur de la future Cité des Savoirs et de l’Innovation à Besançon, le Village by CA Besançon accompagne douze start-up dans le développement de leurs activités.

Celles-ci œuvrent dans de diverses secteurs tels que la santé, le digital, la communication et l’e-commerce. Afin de favoriser leur croissance, les start-up bénéficieront d’un accompagnement et de conseils (programme d’accélération, réseaux d’experts, ateliers de co-création, conférences, outils de communication et de visibilité et mises en relation) grâce à des partenaires privés et publics. Avec la proximité des partenaires du Village, les start-up pourront tester leurs idées mais également s’associer aux acteurs clés de l’innovation.

L’arrivée du groupe EDF au Village by CA aux côtés des entreprises locales et grands comptes déjà présents constitue "un atout supplémentaire pour la réussite des start-up hébergées mais aussi le développement économique du territoire et la création des emplois de demain", selon le Crédit Agricole.

(Communiqué)