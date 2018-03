EHPAD : Christine Bouquin a présenté le plan d’investissement de 10 M€ voté au budget primitif 2018

Lors de la session budgétaire des 18 et 19 décembre 2018, Christine Bouquin et l’Assemblée départementale ont adopté des mesures pour "améliorer l’hébergement des résidents en EHPAD et le travail de leurs aidants" avec notamment : l’adoption d’un plan d’investissement de 10 millions d’euros d’ici 2022.

"Un accueil familial"

Le département s'engage notamment à presenter d'autres solutions comme "l'accueil familial" qui permet à des personnes de bénéficier d’un accueil au sein d’une famille. La personne est hébergée, à titre temporaire ou permanent, au domicile d’un particulier agréé par la présidente du département. Elle partage la vie de famille de l’accueillant et bénéficie d’un accompagnement personnalisé, adapté à ses besoins mais aussi d’un lien social fondamental pour son bien-être.

Mutualiser les interventions

Dans le Doubs, six services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) expérimentent la mutualisation des interventions au domicile des usagers.Ils assureront les missions des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD).