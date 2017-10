Élection de Miss Franche-Comté : découvrez les 13 candidates...

Candidate n°1 : Jeanne Ballot

Miss Haute-Saône 2017 souhaite devenir Miss Franche-Comté pour devenir "devenir l'ambassadrice de ma région, un territoire que j'affectionne particulièrement, car malgré les études qui me font beaucoup voyager, je reste très attachée à la Franche-Comté." Elle pense aussi que "participer à l'élection Miss France est une expérience unique que peu de jeunes femmes ont la chance de vivre, et qui offre la possibilité de connaître un univers riche de très belles rencontres."

Âge : 20 ans

Ville de résidence : Marnay

Sa taille : 1,79 m

Ses études / sa profession : Première année de Master en École Supérieure de Commerce (SKEMA Business School, Paris La Défense). Trésorière d'une association humanitaire étudiante de 80 membres.

Ses loisirs : musique (flûte traversière), chant, sport (handball, running), lecture et écriture.

Ses qualités : honnêteté, humilité, fiabilité

Son rêve : fonder une famille heureuse et unie

Ce qu'elle aime : étudier, apprendre, rencontrer de nouvelles personnes et vivre des expériences humaines

Candidate n°2 : Yeliz Bozdag

Pour la deuxième dauphine de Miss Jura 2017, "cette élection est en continuité avec mon parcours. Ne serait-il pas dommage de s'arrêter à mi-chemin? Ainsi, j'espère avoir l'honneur de représenter notre belle région dans toute sa diversité".

Âge : 23 ans

Ville de résidence : Moirans-en-Montagne

Sa taille : 1,75 m

Ses études / sa profession : diplômée d'une Licence Éducation Motricité, je suis actuellement en 1re année de Master MEEF 2d degré à l'UFR STAPS de Dijon

Ses loisirs : sport, cinéma ...

Ses qualités : Je suis une personne généreuse, responsable et dynamique, qui garde toujours le sourire

Son rêve : Devenir enseignante d'EPS

Ce qu'elle aime : Passer du temps avec mes proches

Candidate n°3 : Alexia Brochot

Pour la troisième dauphine de Miss Jura 2017, "participer à l'élection de miss Franche-Comté met en avant les notions de partages, d'entraides, mais également permet de nombreuses rencontres. Tous ces éléments font partie de mon caractère. C'est tout naturellement que je me suis tournée vers le monde des Miss."

Âge : 21 ans

Ville de résidence : DOLE

Sa taille : 1,70 m

Ses études / sa profession : École de commerce - spécialisation : commercialisation des vins et spiritueux

Ses loisirs : Fitness, piano, la mode

Ses qualités : joviale, avenante, à l'écoute, dynamique

Son rêve : Réussir professionnellement dans le secteur viticole: je souhaiterais devenir responsable commerciale import/export. Je rêve de découvrir le monde, de nouvelles cultures, de nouvelles personnes ainsi que leurs gastronomies locales

Ce qu'elle aime : Passer du temps avec mes proches, faire de nouvelles rencontres, aider les autres. J'aime me donner de nouveaux challenges

Candidate n°4 : Clara Brun

La troisième dauphine de Miss Doubs 2017 souhaiter participer à cette élection pour "poursuivre l'aventure au niveau de la Franche-Comté. L'ambiance entre les miss est super et les évènements auxquels on participe sont intéressants et me font découvrir des choses et des personnes que je n'aurais surement pas connues sans le comité Miss Franche-Comté."

Âge : 20 ans

Ville de résidence : Pouilley-Les-Vignes

Sa taille : 1,74 m

Ses études / sa profession : 3e année licence de droit

Ses loisirs : sport (fitness), sorties entre amis, shopping

Ses qualités : riante, curieuse, avenante

Son rêve : poursuivre mes études pour avoir un métier qui me plaît dans le monde de la justice, fonder une famille et voyager

Ce qu'elle aime : les animaux, le sport comme défouloir, l'actualité, partir en vacances au soleil

Candidate n°5 : Agathe Caraux

La deuxième dauphine de Miss Doubs 2017 souhaite participer à Miss Franche-Comté, car "l'aventure des Miss m'a charmée depuis l'élection de Miss Doubs à Besançon ; c'est une belle parenthèse de vie qui me permet de sortir du quotidien et rencontrer de nouvelles personnes. Ma curiosité m'amène aussi à y participer, je regarde l'élection Miss France depuis toute petite et j'adorerais découvrir ses secrets ! Participer à Miss France, c'est aussi m'imprégner des codes de l'élégance, croire en moi, gagner en maturité et représenter ma région pendant l'année."

Âge : 19 ans

Ville de résidence : Montfaucon

Sa taille : 1,70 m

Ses études / sa profession : 2e année de médecine

Ses loisirs : danse, salle de sport, cuisine

Ses qualités : naturelle, sociable, perfectionniste, ambitieuse, joyeuse

Son rêve : trouver ma voie dans la médecine, voyager à travers le monde entier

Ce qu'elle aime : le sport, la nature, découvrir de nouveaux pays, la mode, les bijoux, l'architecture, la gastronomie

Candidate n° 6 : Maeline Faivre

Pour la deuxième dauphine de Miss Haute-Saône 2017, participer à cette élection est "d'abord, un rêve de jeune fille. Cela permet de s'ouvrir au monde, d'avoir une expérience d'ambassadrice. De plus, si ma participation pouvait permettre d'encourager des associations, j'en serais plus que ravie. J'aimerais tant apporter mon aide à la lutte contre le cancer."

Âge : 20 ans

Ville de résidence : Neuvelle-lès-Cromary

Sa taille : 1,73 m

Ses études / sa profession : Je suis étudiante en Licence 3 Management du sport à l'Université de Besançon. J'aimerais, l'année prochaine, faire un Master dans le marketing. Je combine également un CDI étudiant chez Décathlon

Ses loisirs : je pratique la danse classique depuis maintenant 15 ans. J'adore également écouter de la musique

Ses qualités : Dynamique, spontanée, motivée, courageuse, honnête

Son rêve : Devenir mannequin

Ce qu'elle aime : J'aime la danse, être ouverte aux autres, aider mon prochain

Candidate n°7 : Aminata Gako

La première dauphine de Miss Jura 2017 souhaite "vivre une expérience unique et exceptionnelle au quotidien. Ce sera aussi un moyen de montrer que tout le monde doit tenter sa chance, et que personne ne doit se donner de limites. Représenter les personnes sourdes et malentendantes est ma première motivation."

Âge : 22 ans

Ville de résidence : Dole

Sa taille : 1,71 m

Ses études / sa profession : Profession cuisine

Ses loisirs : le sport, le cinéma

Ses qualités : souriante, déterminée et curieuse

Son rêve : voyager dans le monde entier afin de découvrir d'autres cultures et de m'enrichir moi même

Ce qu'elle aime : la cuisine, la mode, le sport

Candidate n°8 : Romane Guyez

Entrée dans le monde des Miss en juin 2017, la candidate serait "heureuse de représenter les valeurs de la région et de vivre une belle aventure humaine, féerique et riche en rencontres."

Âge : 20 ans

Ville de résidence : Magny-Vernois

Sa taille : 1,76 m

Ses études / sa profession : Auxiliaire de puériculture

Ses loisirs : la mode, la danse et les sorties entre amis

Ses qualités : souriante, sociable, bienveillante et généreuse

Son rêve : voyager dans le monde et pourquoi pas, participer à l'élection de Miss France

Ce qu'elle aime : voyager, partager des moments avec ma famille et mes amis, le monde de la mode et les bons petits plats franc-comtois

Candidate n°9 : Émilie Joly

Participer à cette élection est pour la première dauphine de Miss Pays de Belfort Montbéliard "la continuité de l'élection départementale et une chance de poursuivre l'aventure. C'est aussi l’opportunité de continuer à faire de belles rencontres. Aller au contact des gens est un réel bonheur pour moi et si je suis élue, je souhaiterais mettre à profit ma "petite" notoriété au service des autres. Je veux entretenir une relation de proximité avec le public, faire don de ma personne tout en représentant dignement ma région à laquelle je suis très attachée. Consciente de l'investissement que cela implique, ce rôle d'ambassadrice est un formidable moyen de partager des moments de convivialité avec des gens de tous horizons. Enfin, en devenant Miss Franche-Comté 2017, je désire être la garante de l’élégance au naturel, incarner cette idée de la féminité que prône l'institution depuis bientôt 100 ans."

Âge : 20 ans

Ville de résidence : Colombier-Fontaine

Sa taille : 1,71 m

Ses études / sa profession : DUT Carrières Sociales à l'Université de Franche-Comté ; site de Belfort

Ses loisirs : Cirque, photographies, défilés, théâtre

Ses qualités : bienveillante, à l’écoute, ambitieuse, sociable, consciencieuse

Son rêve : Créer ma propre association dédiée à la protection de l'enfance. Voyager dans le monde

Ce qu'elle aime : Aider les autres (bénévole dans plusieurs associations), sortir entre ami(e)s, la lecture, le cinéma (participation à des tournages), la mode

Candidate n°10 : Mathilde Klinguer

Cette élection est l'opportunité est pour Miss Pays de Belfort Montbéliard de "m'ouvrir davantage aux autres, de faire de nouvelles rencontres, d'être à l'écoute et de m'investir dans différentes manifestations (sportives, culturelles, associatives et caritatives). C'est également un enrichissement personnel et l'occasion de donner le meilleur de moi-même. Je participe à l'élection Miss Franche-Comté avec l'espoir de représenter ma région tout au long de l'année et de vivre la formidable aventure Miss France."

Âge : 21 ans

Ville de résidence : Pont de roide

Sa taille : 1,77 m

Ses études / sa profession : diplômée d'une licence en langues étrangères appliquées (Anglais, Italien, Chinois). Actuellement en Master « Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales » (Italien)

Ses loisirs : Le fitness, la randonnée, le piano

Ses qualités : courageuse, investie, dynamique, sociable, joviale

Son rêve : Faire le tour du monde en partageant le quotidien des habitants pour découvrir différentes cultures et façons de vivre

Ce qu'elle aime : La mode, la musique, voyager, passer des moments en famille

Candidate n°11 : Léana Salvi

La première dauphine de Miss Doubs 2017 souhaite participer à Miss Franche-Comté "premièrement pour l'aspect humain. Depuis mon élection en mai dernier j'ai eu la chance de rencontrer de merveilleuses personnes, associations, artisans... Amoureuse de ma région, représenter la Franche-Comté serait pour moi un honneur. Simple et débordante de joie de vivre, je souhaite partager ma personnalité avec les Francs-comtois. Deuxièmement pour réaliser un rêve de petite fille. Miss France est pour moi la représentation d'une femme élégante, souriante, généreuse, à l'écoute, moderne et ouverte d'esprit : en conclusion une femme aussi belle à l'extérieur qu'à l'intérieur. Aujourd'hui, je me sens capable de relever ce défi avec vous."

Âge : 23 ans

Ville de résidence : Pontarlier

Sa taille : 1,70 m

Ses études / sa profession : diplôme Cours hôtelier de Besançon / école langues étrangères EF Education First Chicago

Ses loisirs : voyages, randonnée, cinéma, théâtre

Ses qualités : généreuse, serviable, rigoureuse

Son rêve : être heureuse dans ma vie personnelle et professionnelle

Ce qu'elle aime : la gastronomie, voyager afin de découvrir de nouvelles cultures, la mode

Candidate n°12 : Jeanne Tournier

Pour Miss Jura 2017, participer à cette compétition est "une aventure culturelle et humaine très enrichissante, c'est une expérience ponctuée de très belles rencontres, un monde qui ne s'arrête pas seulement aux paillettes. Être élue serait pour moi un grand honneur qui me permettrait de représenter ma région."

Âge : 18 ans

Ville de résidence : Les Crozets

Sa taille : 1,70 m

Ses études / sa profession : Je suis actuellement en première année d'école d'infirmière

Ses loisirs : équitation, Fitness

Ses qualités : persévérante, volontaire, rigoureuse

Son rêve : Mon rêve serait de voyager à travers le monde, aller à la rencontre d'autres cultures

Ce qu'elle aime : La montée d'adrénaline procurée par des compétitions équestres de haut niveau, l'équitation reste une vraie passion. En parallèle, même s'il s'agit d'un autre registre, la beauté du corps, l'élégance sont des valeurs importantes.

Candidate n°13 : Fanny Trimaille

Miss Doubs 2017 souhaite à travers cette élection régionale, car elle a "tout naturellement envie de donner de mon temps pour continuer de soutenir des associations, d'aller à votre rencontre pour vous remercier de m'avoir élue Miss Doubs, car je vis une année merveilleuse grâce à vous. Décrocher le titre de Miss Franche-Comté 2017 est devenue mon rêve suprême depuis que j'ai découvert ce concours. Cette année plus que jamais, j'ai décidé de mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir concrétiser mon rêve : celui de participer à Miss France. Je compte sur vous tous pour me faire vivre une belle aventure, encore une année de plus!"

Âge : 23 ans

Ville de résidence : Baume-les-Dames

Sa taille : 1,78 m

Ses études / sa profession : titulaire d'un Master MEEF, je poursuis mes études par une formation en anglais, en parallèle de mon travail en tant que professeur des écoles

Ses loisirs : Le théâtre, le Nail Art, la mode, le bricolage...

Ses qualités : optimiste, sincère, respectueuse, tolérante et ponctuelle

Son rêve : Mon rêve pour les années à venir serait de pouvoir voyager, aller à la rencontre des gens et découvrir d'autres cultures. Je souhaite, par mon métier, me rendre utile et venir en aide aux enfants de milieux défavorisés où l'accès à l'éducation reste difficile

Ce qu'elle aime : donner de mon temps pour les autres, voyager, le monde des Miss, m'enrichir de ce qui m'entoure et les spécialités franc-comtoises :) !

