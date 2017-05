Emmanuel Macron : 8e président de la Ve République

Le second tour la présidentielle 2017 a été marquée par une abstention record depuis l'élection de 1969. Près d'un tiers des Français a décidé de ne pas se déplacer. L'investiture du nouveau président de la République devra avoir lieu au plus tard le 14 mai 2017, date d'expiration du mandat de son prédécesseur.

Le président fondateur d’En Marche ! a lancé son mouvement le 6 avril 2016 Il souhaite “réconcilier" la France”. “Je veux dès à présent construire une majorité de gouvernement et de transformation nouvelle”, affirmait Emmanuel Macron à l'issue du premier tour le 23 avril dernier.

“Dans la nuit du 5 au 6 avril (2016), avant de lancer En Marche ! , on discutait avec Emmanuel”, se souvient Richard Ferrand, secrétaire général du parti et soutien de la première heure. “Je lui ai dit : où ça nous mènera tout ça ? Il m’a répondu : on verra, si ça répond à un besoin…”. Plus d’un an plus tard, après avoir “pris (s)on risque” comme il aime à le souligner, la réponse est là.

En marche vers… le 3e tour !

Le défi pour Emmanuel Macron sera de se doter d'une majorité. En ligne de mire, les élections législatives des 11 et 18 juin 2017 pour une nouvelle assemblée. “Elle sera faite de nouveaux visages, de nouveaux talents. Chacune et chacun peut y avoir sa place. Je ne demanderai pas à ceux qui me rejoignent d’où ils viennent mais s’ils sont d’accord”

Dévoiler de nouveaux profils de députés donnera aussi des gages supplémentaires de solidité d’En Marche ! , dont la croissance exponentielle en très peu de temps l’apparente à une startup florissante, avec 80 salariés et environ 150 bénévoles.

Les principales mesures du programme de Macron

Emmanuel Macron a promis s'il est élu de s'engager sur six chantiers: réforme de l'école, "société du travail", modernisation de l'économie, sécurité, stratégie internationale et moralisation de la vie publique. En voici les principales mesures.

MORALISATION DE LA VIE PUBLIQUE/ DÉMOCRATIE

interdiction pour les parlementaires d'exercer des activités de conseil

fiscalisation de l'intégralité de la rémunération des parlementaires

fin du régime spécial de retraite des parlementaires

interdiction pour les parlementaires d'employer des proches ou des membres de leur famille

interdiction de cumuler de plus de trois mandats identiques successifs

interdiction pour tous les détenteurs d'un casier judiciaire (niveau B2) de se présenter à une élection

réduction d'un tiers du nombre de parlementaires

utilisation le plus souvent possible de la procédure d'urgence pour examiner les textes législatifs

TRAVAIL

organisation "de la vie économique et sociale au niveau de la branche et de l'entreprise"

instauration d'un bonus/malus pour les entreprises abusant des CDD courts

création d'un système universel d'assurancechômage financé par l'impôt et piloté par l'Etat

hausse de la prime d'activité de 50 %

suspension du versement des allocations chômage après le refus de plus de deux offres pour un emploi "décent"

suppression de la totalité des charges "générales" au niveau du SMIC. Pour tous les salaires: suppression des cotisations maladie et des cotisations chômage grâce à une augmentation de 1,7 point de la CSG, en protégeant les chômeurs et 40 % des retraités les plus modestes

rétablissement des exonérations de cotisation sociales sur les heures supplémentaires

suppression du Régime social des indépendants (RSI)

ÉCONOMIE/NOUVEAU MODÈLE DE CROISSANCE

plan d'investissement de 50 milliards d'euros (dont 15 pour la formation, 15 pour la transition écologique)

baisse de l'impôt sur les sociétés de 33,3 à 25 %

transformation de l'ISF en "Impôt sur la fortune immobilière" (excluant le patrimoine financier)

création d'un prélèvement unique sur les revenus du capital, de l'ordre de 30 %

prime de 1.000 euros pour l'achat d'un véhicule moins polluant, neuf ou d'occasion

rénovation d'un million de logements mal isolés

50 % d'aliments bio, écologiques ou issus des circuits courts dans les cantines scolaires ou d'entreprises d'ici 2022

réduction à 50 % de "la part du nucléaire dans (la) production d'énergie"

ÉDUCATION

autonomie pour les écoles "en termes de recrutement" au niveau pédagogique

prime de 3.000 euros nets par an pour les enseignants en zone prioritaire Rep+

dans ces zones, pas plus de 12 élèves par enseignant en CPCE1

création de 4.000 à 5.000 postes d'enseignants

rétablissement des classes bilangues, des sections européennes

rétablissement des études dirigées

interdiction de l'usage des téléphones portables au collège et à l'école primaire

modernisation du baccalauréat en limitant l'examen final à quatre matières obligatoires

les universités pourront recruter leurs enseignants et définir leurs formations

enseignement sur le fait religieux à l'école

SÉCURITÉ

création d'une "police de sécurité quotidienne"

création de 10.000 postes de policiers et gendarmes

création d'une injonction d'éloignement du territoire des délinquants, sous le contrôle du juge

toute peine prononcée sera exécutée

15.000 nouvelles places de prison

augmentation du budget de la Défense à 2 % du PIB

création d'un étatmajor centralisé du renseignement rapportant directement au Conseil de défense auprès du président de la République

création de centres pénitentiaires dédiés aux "foreign fighters" (combattants étrangers)

EUROPE

limiter à un an la durée autorisée de séjour d'un travailleur détaché

création d'une force de 5.000 gardefrontières avec les partenaires européens

imposer les grands groupes internet sur leur chiffre d'affaires réalisé en France

mise en place d'un budget de la zone euro avec un Parlement et un ministre de l'Économie et des Finances de la zone euro

réserver l'accès aux marchés publics européens aux entreprises localisant au moins la moitié de leur production en Europe

création d'un Fonds européen de défense qui financera les équipements militaires communs et d'un Quartier général européen permanent

mise en place d'un mécanisme de contrôle des investissements étrangers en Europe pour préserver les secteurs stratégiques

lancement dans toute l'Union européenne, après les élections allemandes de l'automne 2017, de conventions démocratiques, qui aboutiront à un projet adopté par tous les pays le souhaitant.

MAIS AUSSI

mise en place d'un système de retraites universel "avec des règles communes de calcul"

exonération en trois ans de la taxe d'habitation pour 80 % des foyers, pour un coût global de 10 milliards d'euros

revalorisation de 100 euros par mois de l'allocation adulte handicapé et du minimum vieillesse

création d'un versement social unique (APL, RSA...)

prise en charge à 100 % des lunettes et prothèses auditives et dentaires d'ici 2022

système à points pour l'attribution des logements sociaux

Pass culture d'un montant de 500 euros pour chaque Français de 18 ans

examen des demandes d'asile en moins de 6 mois, recours compris

Les précédents présidents sont :

2012-2017 : François Hollande (socialiste)

2007-2012: Nicolas Sarkozy (droite)

1995-2007: Jacques Chirac (droite), qui a enchaîné un septennat et un quinquennat

1981-1995 : le socialiste François Mitterrand, qui a effectué deux mandats de sept ans

