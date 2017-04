Emploi : quels sont les métiers les plus recherchés dans le Doubs ?

L'enquête annuelle BMO dans le jargon de Pôle Emploi (Besoin en main-d'œuvre) permet de "sentir" le marché du travail sur un secteur donné. En Bourgogne Franche-Comté sur 73.800 entreprises interrogées, 22.200 ont notamment répondu à la principale question : allez-vous embaucher en 2017 ?

Dans le Doubs, 827 établissements, sur 3.973 ayant répondu, ont fait part de l'intentention de recruter. Près de 21 % des établissements projettent donc d'ambaucher (20,2% en Bourgogne Franche-Comté).

"Cette enquête permet d'anticiper les difficultés de recrutement, d'être en adéquation avec les évolutions et les besoins du marché du travail" explique Éric Schmidt directeur délégué Besançon, Haut-Doubs et Territoire de Belfort. "Elle est d'autant plus intéressante que nous pouvons répondre aux besoins de formation qui en découlent. Grâce à cet outil, nous pouvons recontacter les entreprises, les accompagner dans leurs démarches de recrutement et d'adapter un plan POE de préparation opérationnelle à l'emploi… "

Les services, la restauration, l'animation, l'industrie agroalimentaire…

L'étude note que la part des établissements recruteurs est en hausse dans le Doubs avec 12.100 projets d'embauche, soit plus d'un projet sur six au sein de la nouvelle grande région. Le secteur des services rassemble 63 % des embauches annoncées largement devant les fonctions liées à la vente, au tourisme et service (39%), le secteur de l'industrie (14%), le mdédico-sociales (13%) et enfin l'encadrement (9%). Avec 720 projets d'embauches, les métiers d'aide à domicile, de travailleurs familiaux, sont les plus recherchés. Viennent ensuite les métiers de l'animation socioculturelle (490 projets) et d'agents d'entretien (430).

42% des projets de recrutement jugés difficiles

Certains secteurs peinent plus à recruter que d'autre. On trouve traditionnellement les métiers de la restauration et de l'hôtellerie, du bâtiment , les couvreurs notamment. Mais pas seulement. Il est très difficile, notamment à Besançon de recruter des télévendeurs et des bouchers. Dans le secteur de Pontarlier et du Haut-Doubs en général, les difficultés de recrutement sont accrues en raison de l'attractivité de la Suisse.

Les 10 métiers les plus recherchés dans le Doubs

Emploi Nombre de projets de recrutements 2017 Aides à domicile, aides ménagers, travailleurs familiaux 720 Professionnels de l’animation socioculturelle (animateurs et directeurs) 487 Agents d’entretien de locaux (y compris ATSEM) 434 Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine ( y compris crêpes, pizzas.. ) 425 Serveurs de café, de restaurant et commis 371 Aides soignants (aides médico-psycho, puériculture, assistants) 341 Employés de libre service 329 Caissiers, Pompistes 275 Ouvriers non qualifiés des industries agro-alimentaires 265 professionnels des spectacles 257

Secteur Besançon : les 10 métiers les plus recherchés

Emploi Nombre de projets de recrutements 2017 Aides à domicile, aides ménagers, travailleurs familiaux 336 Agents d’entretien de locaux (y compris ATSEM) 286 Serveurs de café, de restaurant et commis 226 Professionnels de l’animation socioculturelle (animateurs et directeurs) 211 Aides soignants (aides médico-psycho, puériculture, assistants) 206 Artistes, professeurs d’art (musiques danse spectacle) 151 Professionnels des spectacles 148 Ouvriers non qualifiés des industries agro-alimentaires 141 Agents de service hospitalier 141 Cuisiniers 135

Secteur de Morteau : les 10 métiers les plus recherchés

Emploi Nombre de projets de recrutements 2017 Professionnels de l’animation socioculturelle 122 Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir 100 Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine 92 Aides à domicile, aides ménagers, travailleurs familliaux 56 Ouvriers non qualifiés du gros oeuvre du bâtiment 54 Ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires 44 Aides soignants 37 Employés de libre-service 33 Agents d’entretien de locaux 32 Cuisiniers 25

Secteur de Pontarlier : les 10 métiers les plus recherchés

Emploi Nombre de projets de recrutements 2017 Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine 98 Employés de libre service 89 Professionnels de l’animation socioculturelle 83 Serveurs de café, de restaurants et commis 82 Vendeurs en habillement, accessoires et articles de luxe, sport, loisirs 78 Ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires 75 Apprentis et ouvriers non qualifiés de l’alimentation (hors IAA) 45 Formateurs ( yc moniteurs d’auto-école) 44 Secrétaires bureautiques et assimilés (yc médicaux) 43 Cuisinier 41

Secteur Montbéliard : les 10 métiers les plus recherchés