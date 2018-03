En Bourgogne Franche-Comté, le salaire moyen des femmes est le plus faible de France

Le salaire net annuel moyen des femmes de Bourgogne Franche-Comté est le plus faible de France à 21.000 €, soit 3 000 € de moins que la moyenne nationale. "C’est aussi 5 000 € de moins qu’un homme habitant la région". En revanche, sur deux ans, les revenus des femmes a augmenté de 2,4 % pour les femmes contre 1,5 % pour les hommes.

Dans le même temps, l'Insee indique qu'en Bourgogne Franche-Comté, les femmes font plus d’études que les hommes : 83 % sont encore scolarisées à 18 ans (contre 81 % pour les hommes) et 36 % des 25-54 ans sont diplômées du supérieur (contre 28 %). "Ces chiffres demeurent nettement inférieurs à la moyenne nationale, qui s’élève respectivement à 86 % et 41 %. La proportion de cadres dirigeants féminins est elle aussi très basse : 18 %, contre 24 % au national."

