En Bourgogne Franche-Comté, le ticket de cinéma est un des moins chers de France

Selon cette étude du centre national du cinéma et de l’image animée, la Bourgogne-Franche-Comté dispose de 91 cinémas et 266 écrans dont 57 établissements classés Art et Essai et 10 multiplexes. Dans les salles de la région, 7,7 millions d’entrées ont été enregistrées. C'est 5 % de plus qu’en 2015. Et c'est le Doubs qui enregesitre le plus d'entrées...

Nombre d'entrées par département (% évolution 2015/2016)

Doubs : 1,872 million (+4,5%)

Côte-d'Or : 1,482 million (+3,3%)

Saône-et-Loire : 1,266 million (+0,5%)

Jura : 557.000 (+4,6%)

Territoire de Belfort : 514.000 (+2,8%)

Nièvre : 499.000 (+5,3%)

Haute-Saône : 496.000 (+3,9%)

Yonne : 341.000 (+23,9%)

On apprend par ailleurs que la France détient le premier parc cinématographique d’Europe, avec une moyenne de ne de 9 écrans pour 100.000 habitants. La progression du parc d’écrans n’est pas linéaire au cours des dix dernières années. Le nombre d’ouvertures d’écrans connaît un net essor en 2008, 2009, 2013 et 2015 où il dépasse 150. En moyenne, 141 écrans ouvrent chaque année entre 2007 et 2016 et 85 ferment. : le parc s’est enrichi de 53 écrans chaque année en moyenne.

En 2016, 213 millions de tickets ont été vendus et les spectateurs français sont plutôt assidus : 3,3 entrées par habitant et par an en moyenne contre 2,7 en Bourgogne Franche-Comté même si la région est une des moins chères de France avec un billet à 6,19 €. Elle compte la plus forte proportion nationale de spectateurs de moins de 25 ans et d’étudiants. "Populaire et abordable, le cinéma reste la sortie culturelle préférée des Français" a déclaré avec satisfaction Frédérique Bredin, Présidente du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).

Top 5 des films en 2016 en Bourgogne-Franche-Comté (entrées) :

Les Tuches 2 : le rêve américain, 231.200 entrées

Zootopie, 172.700 entrées

172.700 entrées Camping 3 , 163.100 entrées

, 163.100 entrées l'Âge de glace : les lois de l'univers, 162.000 entrées

162.000 entrées Vaiana, la légende du bout du monde, 160.700 entrées

EN CHIFFRES…

BOURGOGNE- FRANCHE-COMTE

Nombre d'établissements : 91 (dont 10 multiplexes et 57 art & essai)

Fauteuils et écrans: 46 006 répartis sur 266 écrans

Programmation : 1 611 films exploités, dont 568 inédits

Séances : 355 633

Entrées : 7,70 millions

Films français 39,8%

Films américains 50,0%

Autres films 10,3%

Indice de fréquentation : 2,73 entrées par habitant

Taux d'occupation des fauteuils : 12,6 %

Recettes : 47,7 M€

Recette moyenne par entrée : 6,19 €

UNITÉ URBAINE DE Besançon (population : 135 398 hab.)

Nombre d'établissements : 4 (dont 2 multiplexe(s) et 2 art & essai)

Fauteuils et écrans: 4 092 répartis sur 25 écrans

Programmation : 621 films exploités, dont 408 inédits

Séances : 43 122

Entrées (en milliers) : 0,9

Films français : 38,2%

Films américains : 51,0%

Autres films : 10,9%

Indice de fréquentation : 6,941 entrées par habitant

Taux d'occupation des fauteuils :14,3%

Recettes (en milliers): 6,0 €

Recette moyenne par entrée : 6,39 €

UNITÉ URBAINE DE DIJON (Population : 239 955 hab.)

Nombre d'établissements : 5 (dont 2 multiplexe(s) et 2 art & essai)

Fauteuils et écrans: 6 301 répartis sur 36 écrans

Programmation : 739 films exploités, dont 484 inédits

Séances : 65 144

Entrées (en milliers) : 1,4

Films français : 36,4%

Films américains : 52,5%

Autres films : 11,1%

Indice de fréquentation : 5,799 entrées par habitant

Taux d'occupation des fauteuils : 12,4%

Recettes (en milliers): 8,9 €

Recette moyenne par entrée : 6,41 €

