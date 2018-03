En course-poursuite avec la police, il lance des liasses de billets par la fenêtre de sa voiture

Tout a commencé au feu rouge à l'angle de la rue de Vesoul et de Chasnot à Besançon. Un homme, apparemment pressé, a grillé le feu et a été vu par une équipe de la BAC, présente à proximité. Arrivé à hauteur de l'individu, ce dernier a refusé d'obtempérer et a accéléré.



S'en est alors suivi une course-poursuite avec la police en direction de la RN57. L'homme effectuait des dépassements dangereux et est finalement arrivé au rond-point de la bretelle d'entrée d'Ecole Valentin. Il a alors lancé à trois ou quatre reprises des liasses de billets par la fenêtre tout en roulant.



C'est un camion qui a finalement fait ralentir l'individu et a permis son interpellation. La police a trouvé 1500 euros en petites coupures dans la voiture et 60 autres billets lancés par la fenêtre. L'individu avait alors en sa possession 2 500 euros.

L'homme déclaré au chômage, a été placé en garde à vue pour refus d'obtempérer et sera entendu sur "non-justification de ressources". Il est connu des services de police.