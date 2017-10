En Filant le Doubs : le nouveau livre aquarelle qui fait redécouvrir la Franche-Comté

maCommune.info : Pourquoi avoir choisi de représenter des paysages du Doubs ?

"C'est un projet que j'ai eu avec mon mari, Guillaume Grandemange, 36 ans, natif de Montbéliard et qui a de la famille dans le Doubs. Guillaume s'est chargé de toute la recherche des écrits, poèmes et légendes, nous sommes allés sur chaque lieu prendre des photos et j'en ai fait des aquarelles. Nous avons voulu faire un livre à la fois artistique, poétique et historique.

Comme un guide touristique, nous proposons une balade au fil du Doubs, de sa source à Mouthe jusqu'à Dole. Nous faisons également un petit détour sur la Loue, de sa source jusqu'à Arc-et-Senans. Nous voulons faire découvrir cette belle région aussi bien aux touristes qu'aux habitants, en gardant un joli souvenir avec ce livre d'aquarelles. Réaliser ces ouvrages nous a permis de découvrir chacun des lieux représentés et d'apprendre leur histoire".

mC : Depuis quand pratiquez-vous la peinture et particulièrement l'aquarelle

"Je pratique la peinture depuis ma formation artistique au lycée et l'aquarelle depuis 2003 lors de mes études à l'école Emile Cohl à Lyon. Je fais également des créations en porcelaine froide et je participe depuis quatre ans au marché de noël de Montbéliard pendant une semaine, qui est cette année du 9 au 15 décembre 2017. Je réalise sur demande ce que veulent les clients, d'après photo, etc.

Ce que j'aime dans l'aquarelle, c'est la transparence et la luminosité de la palette. Il faut travailler du plus clair au plus sombre, contrairement à la peinture classique. La technique est plus complexe car il n'y a pas de retour en arrière possible. Il faut être sûr de son geste".

mC : Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier ?

"Ce que j'apprécie c'est de travailler sur un sujet et d'en apprendre les moindres détails, de voir la peinture apparaitre petit à petit et ce défi de la faire ressembler au plus près à la photo que j'ai en modèle. C'est aussi un travail qui apprend la patience.

Guillaume a commencé les recherches des écrits depuis presque un an maintenant, il a lu chaque ouvrage et en a tiré les meilleurs descriptions pour illustrer les lieux. Pour ma part, j'ai commencé les aquarelles au début de l'année 2017, j'en ai peint 50 pour créer ce livre de 98 pages."

mC : Où peut-on le trouver ?

"Il est disponible sur ma boutique en ligne www.maryshop.fr et je continue de le distribuer dans tout le Doubs, librairies, lieux touristiques, office de tourisme, Cultura, etc.

J'ai des expositions de prévu où je compte présenter mes aquarelles et mon livre à l'achat. La prochaine exposition a lieu à la Salle des Passions à Montbéliard du 7 au 15 octobre 2017 ; la suivante sera une exposition collective à Besançon à la galerie de l'ancienne poste du 21 au 27 octobre. Je tiendrai un stand à la foire aux livres de Belfort du 21 et 22 octobre 2017, au salon Montbel'Art du 28 et 29 octobre 2017 et au marché des Talents et Saveurs à Micropolis à Besançon du 17 au 19 novembre 2017".

Info +