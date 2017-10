En images : visitez l'expo Vizz du musée des maisons comtoises

Vizz, du 23 septembre au 5 novembre 2017

Édouard Heyraud ( VIZZ ) est un plasticien, designer, et décorateur né en 1981 à Besançon dans le Doubs. Mixant les différents supports, aussi bien la peinture que la sculpture, il présente pour la première fois son "Bionic Art Concept" en 2002, univers qu'il va créer, sous la blaze Vizz, peuplé de créatures fantasques, torturées, mi-vivantes, mi-machines, issues d'un monde hostile et proche d'un futur dystopique, dans lequel subsiste une certaine poésie...

"Alchimiste du métal et du plastique, je torture la matière pour vous happer hors du temps, et vous plonger dans vos plus lointaines mémoires littéraires ou cinématographiques".