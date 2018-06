L "institut de formation pour le renouvellement de la vie politique" qui vient de recevoir l'agrément du ministère de l'intérieur sera basé à Paris. A sa tête, Jean-Louis Fousseret, un des maires marcheurs de la première heure aux côtés d'Emmanuel Macron. La sénatrice Patricia Schillinger en sera la vice-présidente.

Comme son nom l'indique, son objectif est de former non seulement les élus mais aussi les cadres et les adhérents de la République en Marche : le fonctionnement législatif, la gestion d'une municipalité et des leçons pour apprendre à parler aux médias.