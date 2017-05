"En Vadrouille" ! 25 nouvelles balades pédestres répertoriées dans le millésime 2017

Le magazine de tourisme pédestre comtois “En Vadrouille” propose chaque année une liste de randonnées pédestres documentées, illustrées et cartographiées avant la belle saison. Cette année, 25 nouvelles balades guideront les amateurs à travers le Doubs, la Haute Saône, le Jura, et même le Haut Rhin. Les arbres, isolés ou en groupes constituent le fil conducteur de cette édition. Cinq rubriques et quatre difficultées différentes classent ces parcours, enrichis, pour chacun, de précisions historiques et scientifiques. Nouveauté de cette année, après la version Alsacienne parue en 2015, l’édition Lorraine du magazine est lancée en 2017.