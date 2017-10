Enedis : un nouveau site opérationnel et tertiaire à Vesoul pour les agents

Plus respectueux de l’environnement, mais aussi plus moderne et adapté aux besoins actuels, le site de Vesoul d’Enedis souhaite "favoriser les synergies, le partage et la collaboration entre les équipes."

A ce titre, Enedis a décidé de remplacer les bureaux cloisonnés pour privilégier les espaces de travail partagés :

Des espaces collaboratifs par métiers - espace clientèle, espace exploitation, espace chargés de projets, espace raccordement, espace collectivités territoires ;

Trois espaces "bulles" - les bulles sont indispensables aux espaces de travail d’équipe et permettent de s’isoler pour téléphoner ou se réunir de façon spontanée à 2, 3, 4. Les bulles sont des espaces non réservables ;

Un espace "détente" – espace de convivialité, il est accessible par tous les collaborateurs tout au long de la journée ;

Un espace "La Table" - accessible en continu, cet espace est mis à la disposition des collaborateurs pour leur permettre d’apporter leur déjeuner et/ou de se retrouver pour un moment d’échange.

Enedis souhaite "mettre l’accent sur le travail collaboratif, et souhaite également multiplier ses relations avec les partenaires externes en les accueillant dans ses locaux pour partager des savoirs-faire et compétences complémentaires", est-il souligné dans un communiqué.

Les véhicules électriques ont leur place

Dans le cadre du programme de développement durable de l’entreprise, Enedis en Haute-Saône a installé quatre emplacements pour véhicule électrique et raccordé un ensemble de points de recharge. Les bornes de recharge associées à ces emplacements disposent d’une puissance de 7 kW.

Enedis a pour ambition de "réduire son empreinte environnementale et de rendre ses pratiques industrielles plus responsables". Avec ces emplacements réservés, les salariés pourront recharger leur véhicule électrique tant à titre professionnel qu’à titre personnel et ainsi réduire les émissions de carbone dans l’environnement.

Un projet immobilier qui maîtrise la consommation d'énergie…

Dans le cadre de la démarche de développement durable, la conception bioclimatique de cette opération a permis de proposer un projet immobilier avec une efficience énergétique et d’usages. La structure métallique du bâtiment tertiaire et le traitement des façades par un bardage aluminium et une double peau, intégrant les protections solaires adaptées en fonction de l’orientation des façades, offrent une bonne inertie thermique qui favorise les économies d’énergie.

De plus, Enedis a doté le bâtiment des activités tertiaires d’un système de Pompe à Chaleur (PAC). Il s'agit d'un appareil thermodynamique qui récupère la chaleur contenue dans l'air, la terre ou l'eau pour la transférer à l'intérieur d'un bâtiment. Réversible, elle permet aux installations de fonctionner en production de chaud ou de rafraichissement avec notamment une régulation assurée dans chacune des pièces.

En chiffres