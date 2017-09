Trois associations, Réseau Education sans Frontières, Resf 25 CDDLE (Collectif de Défense des Droits des Étrangers), Collectif Solmiré (Solidarité Migrants Réfugiés), demandent un laissez-passer afin que cette mère de famille puisse faire son deuil et retrouver ses proches. Les associations expliquent que "Le refus est basé sur le fait que la famille est en situation irrégulière et n'a pas obtenu l'asile. De plus, aucun texte ne prévoyant pareille situation, le Préfet ne se sent pas obligé d’y répondre favorablement". Elles dévoilent également que "Le maire de Besançon a fait répondre par ses services qu'il ne voulait pas intervenir pour soutenir cette famille, que ce soit en lui procurant un logement décent ou pour soutenir la demande de laissez-passer de la mère de Daris."

"Pourtant, beaucoup de citoyens de Besançon ont été très touchés par le drame"

Des réactions qui surprennent les associations, car "Pourtant, beaucoup de citoyens de Besançon ont été très touchés par le drame qui a frappé cette famille, et ils étaient nombreux à penser que des mesures humanitaires allaient être prises, pour permettre à la Maman d’accompagner son fils en terre et à toute la famille d’obtenir un hébergement décent."

Le petit garçon souffrait d'une "grave pathologie"

"Fuyant un danger mortel au Kosovo, les parents avaient déposé une demande d'asile en novembre 2014" expliquent Réseau Éducation sans Frontières, Resf 25 CDDLE, et le Collectif Solmiré, "puis une demande de titre de séjour pour pouvoir faire soigner en France le petit Daris qui souffrait d'une grave pathologie et avait besoin de soins qui ne pouvaient être dispensés au Kosovo."

Un travail de deuil qui ne pourra être réalisé

"Comment peut-on ajouter à leur drame ce refus opposé à la mère de Daris de venir retrouver ses deux aînés et son mari après avoir enterré son plus jeune fils, le plus fragile aussi ?", se demandent les associations bisontines. "Sans autorisation de retour, cette mère de famille ne pourra pas accompagner les obsèques de son fils, ce qui la privera, selon la psychologue qui la suit, de la possibilité de commencer son travail de deuil."

Le Réseau Éducation Sans Frontières et les associations de défense des droits des migrants de Besançon se mobilisent pour "faire pression sur le préfet et obtenir qu'il revienne sur sa décision en accordant un laissez-passer à la maman de Daris."