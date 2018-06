Enquête : quel Bastion pour demain ?

Ce projet de rénovation et d’extension pousse l'association à "repenser intégralement son projet avec un double objectif : répondre à l’évolution des pratiques musicales et ouvrir le lieu le plus possible au public."



Avec ce nouvel équipement, l’association a la volonté d'ouvrir la structure "plus largement au public en développant ses activités intra-muros : organisation de concerts, expositions, résidences de création, rencontres professionnelles, formations, bar associatif, etc. "

Une enquête à remplir en ligne

Le Bastion interroge donc le plus grand nombre (musiciens, partenaires culturels, bénévoles associatifs, militants, techniciens, fans de concerts, mélomanes et curieux…) via une enquête à remplir en ligne sur le site internet de l’association www.lebastion.org. Cette dernière permettra "d’affiner le projet de fonctionnement de ce nouvel équipement ouvert à tous."

