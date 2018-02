Enseignement agricole : vers une fermeture du lycée de Morbier et de trois classes aux Fontenelles

C'est le coup de massue à Morbier. En fin de semaine dernière, des parents et enseignants ont découvert - via le Conseil national de l'enseignement agricole privé - que lycée technique et rural privé de la Savine ne serait plus sur la carte des établissements à la rentrée prochaine.

En cause : la baisse continue des effectifs qui a été divisée par deux en un peu plus de 10 ans. Il faudrait plus d'une une centaine d'élèves pour que le lycée de la Savine. Ils ne sont que 85 depuis la rentrée 2017 sur des classes de 4e, 3e, 2de et un bac pro Sapat (services aux personnes et aux territoires). "Que vont-ils devenir ? Que vont devenir les 20 professeurs ? Quel avenir pour les territoires ruraux" s'alarme le syndicat Fep-CFDT.

Au lycée des Fontennelles au Russey, ce sont trois classes qui seraient menacées avec un risque de licenciement pour le personnel enseignant, faute de postes proposés.

Une manifestation est prévue vendredi 9 février à 15h30 devant le siège de la DRAAF (direction régionale de l'alimentation,de l'agriculture et de la forêt) à Besançon avec les personnels de Morbier et du Russey, mais aussi de Pontarlier et Levier.