Epicerie sans emballage : comment y acheter dentifrices, shampoings ou autres huiles ?

Qui aurait cru pourvoir un jour venir dans un magasin avec une petite bouteille vide et repartir avec 350cl de liquide vaisselle ? Ou y entrer en cherchant du shampoing et ressortir avec un "caillou" ? C'est pourtant ce qu'a imaginé le magasin Le Vrac, rue des Granges à Besançon...

Déodorant, shampoing ou dentifrices solide

Pas facile de se servir dans une bouteille du déodorant sous forme de gaz ! Alors Le Vrac a choisi un autre système : le vendre sous forme de "savon". Pour l'utiliser, on n'a qu'à se passer sous les bras ! Ecologique (sans emballage) et aussi économique : pour 9,50€, "j'ai utilisé le mien six mois" explique une employée.

Même principe pour du shampoing solide, rappelant davantage une pierre-mousse que notre habituel liquide moussant, qu'il faut passer sur les cheveux après les avoir mouillés.

Et cela fonctionne aussi bien avec le dentifrice, qu'il ne serait pas évident de se verser dans un petit pot ! Alors on a ici choisi le format solide : à frotter contre sa brosse à dents, humidifiée au préalable. "C'est naturel, donc meilleur pour la peau, et aussi plus facile à transporter" explique-t-on.

Cup, "essuie-tout" et mouchoirs

Pour se substituer aux mouchoirs jetables, Le Vrac propose des mouchoirs (démaquillants) et des rouleaux en tissu, à relaver plutôt que de jeter ! Le magasin vend même des "cups", remplaçant les tampons classiques, ces derniers étant "faits avec on ne sait quoi et qui pourraient être nocifs pour le corps."

x

Lessive et autres liquides nettoyants

Les produits ménagers ne sont pas en reste, avec des nettoyants sols, lessive, produit à vitre, vinaigre blanc. Plutôt que d'en acheter en quantité prédéfinies, la boutique met à disposition des jerricanes avec un petit robinet intégré. On n'a qu'à mettre la bouteille dessous et se servir de la quantité désirée, payant au litre.

Les spéciales de l'alimentaire

La méthode fonctionne aussi pour l'huile alimentaire :,, de colza ou de tournesol. Celle-ci, à presque 10€/L, privilégie "la qualité à la quantité", étant bio et produite en France.

En vrac aussi, les œufs : au lieu de prendre une barquette de 12, on s'en sert à l'unité ! (quelques dizaines de centimes chacun). Sans oublier les dizaines sortes de thé, dont on se sert selon notre consommation. "Après tout, pourquoi les consommateurs occasionnels auraient-ils un sachet dont ils ne voient jamais la fin ?" conclut Amélien Grandvaux, responsable de la boutique, luttant ainsi à la fois contre le gaspillage matériel ET alimentaire.

Et afin de continuer ce combat contre les déchets, de nouveaux produits qu'on jugera bientôt "insolites" continueront sans doute de se décliner en "vrac". Après les tampons et le dentifrice, les préservatifs et les cotons tiges ?

Infos +