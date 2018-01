Epidémie de grippe : les jeunes de moins 15 ans les plus touchés

Cette grippe se caractérise par une très forte intensité, avec prédominance du virus de type A(H1N1), et touchant particulièrement les jeunes de moins de 15 ans.

12 000 passages aux urgences en cinq jours

Cette année, l’épidémie de grippe est d’une ampleur exceptionnelle, par le nombre de cas, qui risque de dépasser ceux des deux dernières années. Ainsi, sur la seule semaine du 25 au 31 décembre 2017, près de 12 000 passages aux urgences pour grippe ou syndrome grippal ont été rapportés par Santé publique France , dont plus de 1 250 hospitalisations.

49% des passages aux urgences pour syndrome grippal concernent les moins de 15 ans, et près de 20% conduisent à une hospitalisation. Or, le pic épidémique n’est pas encore atteint.

Adopter des gestes simples pour limiter les risques de transmission

Pour limiter l’épidémie de grippe saisonnière, il est indispensable que chacun adopte au quotidien les gestes simples de prévention visant à limiter la circulation du virus de la grippe, notamment en collectivités et dans les transports en communs où il se transmet facilement.

Par ailleurs, compte tenu du contexte épidémiologique et de la proximité des élèves en classes et dans les cours de récréations, les mesures de prévention contre le virus de la grippe en milieu scolaire doivent être renforcées dès la rentrée du 8 janvier.

Ces gestes "barrières" sont rappelés par des spots TV et radio d’urgence élaborés avec Santé publique France en cas d’épidémie de grippe de grande ampleur.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a été saisi afin que ces messages de prévention sanitaire soient diffusés le plus largement possible, selon le dispositif prévu par la loi audiovisuelle du 30 septembre 1986.