Episode de pollution de l'air en Franche-Comté

Les secteurs les plus touchés sont Belfort, Montbéliard avec un indice de 7 sur 10. Besançon et Vesoul suivent avec un indice de 5.

"Aujourd'hui, la qualité de l'air sera -"médiocre"- sur Belfort et Montbéliard et -"bonne"- sur le reste du territoire. Compte-tenu des conditions météorologiques prévues pour demain (journée ensoleillée et températures fraiches), les particules dans l'atmosphère devraient continuer de s'accumuler. Ainsi, la qualité de l'air sera toujours "médiocre" sur Belfort et Montbéliard (indices de 7), "moyenne" sur Besançon et Vesoul (indices de 5) et "bonne" sur le reste du territoire", explique Atmo Bourgogne-Franche-Comté.