Abéo équipera les championnats du monde de handball féminin et masculin

C'est une nouvelle belle visibilité à l'internationale pour le concepteur, fabricant et distributeur d'équipements sportifs et de loisirs (sportainment). Sa marque Erhard Sport, spécialiste des équipements sportifs, a été désignée fournisseur officiel des deux prochaines compétitions internationales en Allemagne : les championnats du monde de handball féminin du 1er au 17 décembre 2017 et les championnats du monde de handball masculin en 2019.

"La confiance témoignée par la Fédération Internationale de Handball, au travers deux compétitions internationales majeures, assure à ABEO une forte visibilité en Europe et plus particulièrement sur le marché allemand. En effet, l'Allemagne est un des berceaux du handball" s'est réjoui dans un communiqué Olivier Esteves, le président directeur général d'ABEO.

Info +

Au 31 mars 2017, le groupe affichait un chiffre d’affaires de 167 M€, dont 70% sont réalisés hors de France et compte 1 200 collaborateurs. Les prochains résultats seront annoncés ce jeudi 9 novembre 2017.

Abéo est un créateur, fabricant et distributeur d’équipements de sport et de loisirs. Ses clients sont des salles et clubs de sport spécialisés, des centres de loisirs, le secteur éducatif, les collectivités locales, professionnels du bâtiment, etc. Il est présent sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation physique, murs d’escalade, loisirs, aménagement de vestiaires.