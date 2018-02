Eric Blanc-Chaudier, nommé directeur régionale nord-est d'Harmonie Mutuelle

Basé à la direction régionale de Laxou (54), son périmètre comprend le Grand-Est ainsi que la Bourgogne Franche-Comté. Au total, un territoire qui compte 695 000 personnes protégées, particuliers et professionnels, TPE, PME et grandes entreprises. Près de 900 collaborateurs interviennent dans la région qui compte 41 agences implantées dans les 18 départements concernés.

Ce père de quatre enfants a choisi de rejoindre Harmonie Mutuelle afin de "se recentrer sur ses domaines d’expertise : le management d’équipes, le pilotage opérationnel, le développement et la transformation digitale", explique-t-il. Il souhaite "recentrer la région sur la qualité de la relation adhérent, et s’assurer qu'Harmonie Mutuelle continue à accompagner ses adhérents dans leurs parcours de santé et de vie et les entreprises dans leurs responsabilités vis-à-vis des salarié".

Eric Blanc-Chaudier aura notamment pour mission d’apporter son soutien aux représentants des adhérents, élus de la mutuelle. Il souhaite d'ailleurs favoriser l’accès à la santé au plus grand nombre. Selon lui, "Harmonie Mutuelle doit à la fois réussir sa transformation vers une mutuelle multimétiers, technologique et humaine et maintenir son exigence de proximité attendue par ses adhérents".