ESBF : Marine Dupuis prolonge dans son club de coeur !

L’ailière gauche de 25 ans a tout connu avec l’ESBF, avec laquelle elle joue depuis ses 17 ans. Marine Dupuis a décidé de s’engager jusqu’en 2020 avec son club de toujours.

"Je sens que le club se développe année après année"

"Je suis très heureuse de prolonger l’aventure avec le club au sein duquel j’ai toujours joué...en plus cette année nous avons pu goûter à la Coupe d’Europe et nous aimerions pouvoir profiter de la fin de saison pour décrocher une nouvelle fois un billet européen", indique Marine Dupuis et d'ajouter :"Je crois que nous en sommes capables. En plus, je sens que le club se développe année après année. Nous voyons toujours plus de partenaires et de spectateurs à chaque match, c’est la preuve que les gens nous soutiennent et ça nous touche."

(Communiqué ESBF)