SONDAGE | Est-ce que le paquet à 10€ va vous inciter à arrêter de fumer ?

Après une hausse de 35 centimes d'euros fin 2017 puis d'1 euro en mars 2018, le prix du paquet de cigarettes atteindra progressivement la somme de 10€ en 2020. >Plus d'infos dans notre article



L'objectif de cette hausse est de dissuader les fumeurs de continuer à fumer et d'éviter que les plus jeunes ne commencent. Est-ce que cette mesure va vous inciter à arrêter de fumer ?