Et de 12 pour le BesAC !

Les quarts-temps : 14-14, 20-18, 23-18, 20-15.

Pour ce premier match de championnat de l’année 2018, le BesAC s’est donc imposé (77-65). Mais on retiendra surtout la victoire, tant les joueurs de Nicolas Faure n’ont pas vraiment réussi à éclabousser cette rencontre de leur supériorité face à cette formation auvergnate lanterne rouge, mais jamais prête à rien lâcher.

On savait que ce rendez-vous ne serait pas qu’une partie de plaisir. Le coach bisontin l’avait annoncé et il ne s’est pas trompé. Le Puy qui a fait montre de détermination tout au long des 40 minutes n’aura donc pas été une proie facile.

Tout au long de la première mi-temps, le BesAC a même été contraint de faire du mano a mano (7-8, 11-11, 14-14, 20-20, 31-32) jusqu’à ce tir primé de Martin qui faisait passer le BesAC en tête de course à la pause : 34-32.

En fait, c’est Ikuesan, en retrait sur les deux derniers matches de décembre, qui allait débloquer la situation lors du 3e quart-temps. Il trouvait en effet la cible quatre fois derrière l’arc, sans compter quelques autre paniers de belle inspiration qui lui permettaient d’inscrire 22 points au compteur général en douze minutes (26 au total).

Comme Vorotnikovas, encore auteur d’une belle partie de manivelles dans la peinture, Guerrier et Régnier scoraient aussi, on voyait cette fois, le BesAC réaliser un break substantiel (66-52, 34e). Sur lancers, Stankovic portait même l’avantage jusqu’à 18 unités (75-57), avant que Le Puy ne réduise l’écart sous l’impulsion de l’inépuisable Provost (77-65, score final). Une fière mais vaine réaction : le BesAC qui avait malgré tout remporté les quatre quarts-temps, signait un nouveau succès devant son public, une fois encore ravi de la tournure des évènements.

On retiendra plusieurs stats significatives de ce match : l’égalité aux rebonds (39-39), les 33 % des tirs bisontins pris par Ikuesan pour 33 % de la marque totale et les deux “ double-double” de Vorotnikovas (10 pts, 12 rebonds) et de Guerrier (10 points,12 rebonds).

On ne peut passer sous silence le maigre pourcentage de réussite du BesAC aux lancers (13/24, 54 %), un secteur qu’il va falloir vite corriger, car cette carence pourrait couter cher dans un match serré.

Le prochain rendez-vous du BesAC se situera, samedi prochain, dans la salle de Pont de Cheruy, considérée comme l’équipe la mieux et la plus armée du championnat. Mais elle a subi, vendredi soir, sa 6e défaite à Lyon SO. Si elle veut encore conserver une toute petite lueur d’espoir de coller à ses ambitions d’accession, Pont de Cheruy devra battre le BesAC. Voici donc Gerald Guerrier et ses coéquipiers prévenus !

PL

Les marqueurs

BesAC : Ikuesan 26 (4 X 3 pts), Stankovic 12 (1 X 3 pts), Guerrier 10, Vorotnikovas 10, Martin 5 (1 X 3 pts), puis John 12 (1 X 3 pts), Régnier 2.

Le Puy : Provost 20 (4 X 3 pts), Chodosovskij 18 ( 4 X 3 pts), Soliman 10 (1 X 3 pts), Boyer 9 (2 X 3 pts), Sekkak 2, puis Gaudoux 4, Gauthier 322, Loureiro, Dambra.

Les résultats de la 14e journée

BesAC – Le Puy : 77-65

Lons – SMUC Marseille : 60-77

Lyon SO – Pont de Cheruy : 89-78

Ouest - - Beaujolais : 74-91

Montbrison – Golfe Juan : 85-82

Le Cannet – Prissé-Macon : 66-64

Feurs – Sapela 96-76

Le classement après 14 journées