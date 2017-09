Europa-Park revêt son costume d'Halloween...

Dans ce décor aux milliers de citrouilles et plantes automnales, les attractions et spectacles, la parade mais aussi l’hôtellerie et la gastronomie sont sous le charme envoûtant d’Halloween ! Europa-Park propose du 20 septembre au 4 novembre 2017 ses nouvelles soirées terrifiantes : "Traumatica". Dans un monde postapocalyptique, 5 maisons de l’horreur, peuplées de terrifiantes créatures, attendent les visiteurs pour les pourchasser… Âmes sensibles d’abstenir !

Décor, attractions et spectacles ensorcelés

Depuis plus de 15 ans, Halloween à Europa-Park est l’événement incontournable des amateurs de frissons ! 180 000 citrouilles, 15 000 chrysanthèmes, 3 000 bottes de paille, 6 000 plans de maïs… mais aussi des sorcières, des squelettes et des illuminations sinistres composent, pendant 6 semaines, le décor du meilleur parc de loisirs du monde. Les attractions aussi se métamorphosent : dans le quartier français, l’emblématique sphère de l’"Eurosat" devient une immense citrouille, tandis que le parcours du grand huit dans le noir devient le : "Pumpkin Coaster".

Ensuite, direction le "Village d’Halloween" pour se faire grimer au stand de maquillage et se faire des coiffures extravagantes, avant de découvrir la grande "Parade Halloween" et son défilé de chars macabres. Dès fin septembre, le grand huit familial "Alpenexpress Coastiality" propose une expérience supplémentaire en réalité virtuelle. Cette nouvelle animation, créée par MackMedia en collaboration avec la région d’Engadin Scuol (Canton des Grisons, Suisse) invite les passagers sur l’immense cloche du film "Une cloche pour Ursli", pour un voyage trépident à travers les montagnes et chemins enneigés d’un paysage hivernal. Les plus de 12 ans peuvent tenter d’échapper aux créatures surnaturelles de l’attraction « La mine d’Héphaïstos » du quartier grec et les plus jeunes s’essayer au parcours "Jack" du quartier anglais, avec quelques frayeurs au détour d’un chemin…

Dans le quartier espagnol, l’attraction « Feria Swing » est prise de panique et fonctionne en marche arrière, tandis qu’une brume et une musique Saison 2017 fantomatique s’installent dans l’attraction des tasses « Griezelkopjes » du quartier hollandais. Pour le plaisir des yeux : petits et grands peuvent partir à la recherche des lutins-citrouilles cachés dans la « Forêt Grimm » ou admirer, partout dans le parc, les personnages construits en citrouilles !

"SPOOK ME ! The Europa-Park Musical"

Comédie musicale Du 23 septembre au 1er novembre 2017, Europa-Park présente une comédie musicale passionnante au Teatro dell’Arte du quartier italien : "SPOOK ME ! The Europa-Park Musical" ! Dans un château, hanté par de bons fantômes qui aiment effrayer les visiteurs, vit le roi Borbar, dont la puissance n’a d’égal que sa bonté. Mais un grand danger menace son existence… Une histoire qui se termine bien grâce à la force de l’amour de Lilly pour Tao, le fils de Borbar. Une ode à l’amour, au courage et à la liberté… La qualité des costumes, des chorégraphies, des jeux de lumière et de la musique assurent de vivre un moment inoubliable ! 5 samedis entre le 23 septembre au 28 octobre 2017, les hôtes peuvent assister, sous forme de dîner-spectacle à "SPOOK ME ! & Dinner - Le banquet des fantômes", associé à un menu de 3 plats.

"Traumatica"

Les nouvelles soirées terrifiantes (déconseillées aux - de 16 ans) Du 20 septembre au 4 novembre 2017, les visiteurs à la recherche de purs moments d’épouvante sont gâtés avec "Traumatica". Plongés dans un monde post-apocalyptique, peuplé de créatures terrifiantes, ils se retrouvent au centre d’un combat entre 5 clans, chacun bien décidé à prendre le pouvoir… 5 maisons de l’horreur à découvrir, un nouveau scénario, des effets spéciaux, des costumes et maquillages, des dizaines de litres de sang… chaque détail plonge le visiteur dans son propre film d’horreur… 5 attractions sont accessibles tout au long de ces soirées, dont l’attraction "À la découverte d’Atlantis – Traumatica Coastiality" avec lunettes de réalité virtuelle.

Dates : du 20 septembre (avant-première) au 4 novembre 2017, les vendredis et samedis ainsi que les 1, 2, 15 et 22 octobre, puis tous les soirs du 25 octobre au 4 novembre (sauf le 02/11/17).

du 20 septembre (avant-première) au 4 novembre 2017, les vendredis et samedis ainsi que les 1, 2, 15 et 22 octobre, puis tous les soirs du 25 octobre au 4 novembre (sauf le 02/11/17). Horaires : entrée à partir de 18h45, début de la soirée à 19h30.

SWR3 Halloween-Party

Grande soirée musicale Le 31 octobre, des milliers de visiteurs peuvent danser et festoyer et évidemment se faire maquiller en monstre toute la soirée lors de la SWR3 Halloween-Party ! L’événement musical se tient dans l’ensemble du parc, de 20h à 2h, offrant un large choix d’ambiances et de styles musicaux grâce aux nombreux DJ présents. Les festivaliers peuvent profiter de nombreux spectacles et certaines attractions restent ouvertes.

Infos et billets : www.europapark.com

