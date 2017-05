Fablab de Planoise : un atelier collaboratif pour monter ses projets numériques

Le FabLab de besançon a été inauguré le jeudi 16 mars 2017.

Des imprimantes 3D, une fraiseuse numérique, une perceuse à colonne et même une découpeuse laser sont les principaux outils à disposition au sein du Fab Lab de Besançon Planoise. L'espace d'environ 100m2 est ouvert à tous. Salariés, étudiants, demandeurs d’emploi, retraités, etc. Chacun peut avoir accès à cet atelier et y envisager de créer son projet avec comme seule condition : Adhérer au Fablab.

Ce laboratoire collaboratif a pour objectif de contribuer au développement économique du quartier, d’expérimenter de nouvelles pratiques liées au numérique, et de permettre de créer et innover, notamment à l’aide de professionnels ou de particuliers. "Chacun a ses compétences, ses formations, et donc plutôt que de travailler chacun dans son coin, on souhaite faire émaner de ce lieu de la coopération" indique Olivier Testault, le Fabmanager en charge d'une équipe de trois salariés et qui précise que les appareils pour les parties électroniques, domotiques et de programmation arriveront très prochainement.

Initié par l’agglomération et co-financé par la région (15.000 €) et le FEDER (Fonds Européen de développement économique et régional) pour 25 000 €, le montant global avoisine les 65 000€ auxquels s’ajouteront 15.000€ pour compléter les installations selon les besoins des utilisateurs.

Comment ça marche ?

Les usagers seront formés à l’utilisation des différentes machines. Deux heures de formation sont comprises dans l’adhésion et des formations supplémentaires en groupe seront proposées à 1,50€ par heure.

Jusqu’à fin juin, l’atelier est en "openlab", c’est-à-dire ouvert l’après-midi au grand public. Le matin sera davantage consacré à l’entretien des machines ainsi qu’à la mise en place d’ateliers de découvertes aux écoles et associations.

Pourquoi Planoise ?

Le Fablab du Grand Besançon se situe dans le quartier de Planoise, à côté de l’Access Code School, une école proposant des formations pour les passionnés du numérique. Pour le Grand Besançon qui porte ce nouvel espace, le Fablab est "une des pièces du puzzle dans l’objectif de faire de Planoise un quartier d’excellence numérique".

Infos pratiques

FabLab Besançon

Adresse : 10 rue Picasso 25000 Besançon

Tarifs de l'adhésion à l'année au FabLab

Particuliers 10 € Chômeurs, étudiants 5 € Établissement scolaire 50 € Associations 50 € Entreprises 150 € Entreprises de moins de 3 ans 50 €

Tarifs location machines

(Demi-tarif pour les étudiants et demandeurs d’emploi)