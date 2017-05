"Faire les forts" avec la 14ème édition du Trail des forts à Besançon

Le Trail des forts de Besançon est organisé par l’Amicale Sportive Territoriale Bisontine. Cette association est composée de 240 adhérents qui se répartissent dans 12 sections : Football, Tennis de table, Tennis, Bowling, Cyclisme, Plongée, Randonnée, Course à pied, Yoga, Gym-Muscu, Badminton et Volley. 300 bénévoles seront également sur les lieux pour assurer la sécurité et encourager les coureurs.

Sa création remonte à 1968 sous le nom de l’ASMB (Amicale SPortive Bisontine). Elle devient en 2007 l’ASTB (Amicale Territoriale Bisontine). L’ASTB a pour projet la pratique de l’éducation physique et sportive. La section course à pied, créée il y a 15 ans et aujourd’hui moteur du Trail des Forts, comptabilise 25 adhérents.

En 2016, 3 800 coureurs se sont donné rendez-vous sur les chemins bisontins, un nouveau record de participation qui "confirme l'engouement croissant de la part des passionnés" est-il précisé.

Les tracés "au coeur des fortifications"

Les courses se trouvent sur des tracés techniques "au cœur des fortifications" inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco. L’ensemble des coureurs ont accès à la célèbre Citadelle avec vue sur l’arrivée,. Le grand parcours propose de relier l’intégralité des huit forts du 18 et 19e siècles qui protègent la cité Vauban (plusieurs changements ont été opérés sur les parcours pour éviter les ralentissements).

Les épreuves en détails

La course de 48 km

Dénivelé positif : environ 1720 m

Dénivelé négatif : environ 1720 m

Le 48km est ponctué par 3 ravitaillements : Fort de Chaudanne, Stade municipale d’Avanne-Aveney, Chapelle des buis

+ mâchon Franc-Comtois d’arrivée.

Temps maximum pour le 48km : les coureurs n’ayant pas atteint les points de contrôles aux heures indiquées ne figureront pas au classement. Ils seront mis hors course.

Points de mise hors course :

Fort de Chaudanne : 10h00 – KM 11

Avanne-Aveney: 12h00 – KM 24,5

Chapelle des Buis: 14h15 – KM 38

Point abandon (unique) : Avanne-Aveney : KM 24,5.

La course de 28 km

Dénivelé positif : environ 1000 m

Dénivelé négatif : environ 1000 m

Le 28km est ponctué par 2 ravitaillements : Montfaucon, Chapelle des Buis et mâchon Franc-Comtois d’arrivée.

Temps maximum pour le 28km : les coureurs n'ayant pas atteint les points de contrôles aux heures indiquées ne figureront pas au classement. Ils seront mis hors course.

Point de mise hors course: Chapelle des Buis: 14h -18,5 km.

La course de 18 km

Dénivelé positif : environ 700 m

Dénivelé négatif : environ 700 m

Le 18km est ponctué par 1 ravitaillement : Chapelle des Buis et mâchon Franc-Comtois d'arrivée

Temps maximum pour le 18km : Les coureurs n'ayant pas atteint les points de contrôles aux heures indiquées ne figureront pas au classement. Ils seront mis hors course.

Point de mise hors course : Citadelle: 15h15 - 16 km.

La course de 10km

Dénivelé positif : environ 200 m

Dénivelé négatif : environ 200 m

Le 10km est ponctué par 1 ravitaillement :A venir et mâchon Franc-Comtois d'arrivée.

Point de mise hors course : Citadelle: 15h15- 9 km

La Randonnée de 16km

Le Dénivelé

Dénivelé positif : 650 m

Dénivelé négatif : 650 m

La randonnée est ponctuée par 1 ravitaillement : Fort de Chaudanne et mâchon Franc-Comtois d’arrivée.

Entre les ravitaillements : Les participants sont en complète autonomie. Chaque concurrent doit être en possession d’une réserve d’eau d’au moins 500ml entre chaque ravitaillement (porte gourde ou waterbag obligatoire)

