Faso Tribal change de propriétaire à Besançon et devient une double enseigne !

"C'est une petite qui marche très bien, qui avait une bonne réputation avec un choix de produits atypiques, mais j'ai décidé de la vendre", nous confie Julien Paris, l'ancien propriétaire de Faso Tribal. L'occasion pour lui de se consacrer davantage à sa profession initiale d'enseignant dans le domaine du commerce au lycée Sainte Famille à Saint Vit et à son association Rêve d'Afrique. Grâce à celle-ci, une école est en train de se construire dans le village familial de Absouya (Burkina Faso) qui devrait ouvrir fin 2018 et accueillir une centaine d'enfants.

Le jeune actif de 36 ans pense, en plus, ouvrir un nouveau commerce ! "Je vais sûrement rouvrir une boutique dans un style très différent à Besançon ou dans la région", précise-t-il.

Sylvie, 54 ans, dynamique et sophrologue…

Voici en quatre mots le descriptif de la nouvelle propriétaire de Faso Tribal. À 54 ans, après avoir été assistante de gestion puis propriétaire de chambres d'hôtes et d'un restaurant au nord de la Bourgogne pendant 12 ans, Sylvie Maublanc a décidé de venir vivre à Besançon avec son compagnon.

Dans sa boutique, la gérante souhaite garder le côté Faso Tribal "car ce commerce est une anthologie à Besançon, je m'en aperçois de plus en plus, c'est une boutique culte !", précise-t-elle. Mais Sylvie y ajoutera sa touche personnelle au niveau inférieur du magasin. "En février-mars 2018, je développerai mon cabinet de praticienne en bien-être parce que je suis sophrologue et je fais des massages aux pierres chaudes", nous explique-t-elle. Le commerce sera donc une double enseigne : Faso Tribal et Dans les bras de Gaia…

