FC Sochaux : une victoire pour le maintien

Après une série de trois défaites et d'un nul sur les quatre dernier matches, le FCSM avait à cœur de se ressaisir. Les Sochaliens ont réussi à tenir et à ne pas craquer en fin de rencontre et s'adjugent une victoire. C'est le 11e succès sochaliens de la saison. Une victoire sans fard mais qui assure l'essentiel : le maintien.

Prochain match : FCSM-Amiens SC Football le vendredi 5 mai à 20h au stade Bonal.