Fermeture d'une classe à l'école d'Autechaux : verdict en septembre…

"Après avoir mis en ligne une pétition qui a récolté plus de 1400 signatures en une semaine et après avoir essayé de négocier avec l'Inspectrice de l'Education Nationale, nous avons bloqué l'école pendant deux jours. Nous avons décidé de lever le blocus à 15h, suite aux résultats de la commission. Suite à la réunion, l'Inspecteur d'académie accepte le comptage des élèves à la rentrée avant décision définitive d'une fermeture ou pas. L'école d'Autechaux commencera donc à 5 classes au lieu de 6 à la rentrée et se verra dotée d'une classe supplémentaire si elle atteint les 136 élèves", expliquent les parents d'élèves.



Cette décision est un sursis mais ne satisfait pas les parents qui demandaient une fermeture conditionnelle pour l'année 2018-2019 pour commencer l'année à six classes : "Pour le bien-être des enfants, nous avons levé le blocage de l'école et passons à l'organisation d'autres actions. Nous allons renvoyer un courrier au DASEN et souhaiter un RDV. Le 27 juin a lieu une commission décisionnaire à la préfecture à 17h en présence du préfet et des élus, et les parents s'organisent pour manifester".