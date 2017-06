Festival des Jardins à la Saline royale d'Arc-et-Senans : et si on se mettait dans la peau des personnages de Tintin ?

Si la Saline royale est plus connue pour son architecture industrielle remarquable, Claude Nicolas Ledoux a toutefois intégré des jardins vivriers parfaitement alignés pour nourrir les ouvriers. C'est au cœur de cette partie du site historique et monumental que le Festival des Jardins prend place pour ajouter une touche de fraîcheur et contemporaine depuis pas moins de 17 ans. Cette année, le monde d'Hergé et plus précisément celui de Tintin est à l'honneur à travers une dizaine de jardins impressionnants…

Onze jardins ? Mille milliards de mille sabords !

Pas à pas, les jardins suivants dévoilent des ambiances inspirées des nombreux personnages des albums de Tintin :

Le jardin de Rastapopoulos offre la dualité du personnage public dans l’opulence et la richesse face à l’obscur mafieux symbolisé par des entrepôts remplis d’objets de trafic.

Le jardin du professeur Tournesol dévoile l'amour timide qu'il voue à une célèbre cantatrice à travers une palette végétale à dominante blanche teintée de rouge.

Après l'amour, vive la révolution prônée par le général Alcazar, dans une ambiance végétale colorée où les masques de carnaval côtoient les pancartes révolutionnaires.

Halte aux tumultes révolutionnaires, place à l'amitié profonde qui liait Hergé et son ami Tchang dans un univers aux ambiances asiatiques.

Le jardin du jeune polisson Abdallah est un hymne à l'enfance et à ses facéties.

Une pause zen dans le jardin d'Erik Borja et l'aventure continue de plus belle pour défier Bianca Castafiore sur le terrain des vocalises au travers de créations acoustiques insolites installées sur scène. L'imagination atteint son paroxysme au moment de prendre la barre et d'affronter les flots sur le vaisseau de l'ancêtre du capitaine Haddock, La Licorne.

Certains visiteurs se découvrent ensuite une âme d'enquêteur en partant à la recherche d'indices dans le jardin-labyrinthe des Dupondt, tandis que d'autres se laissent, pour finir, transporter par la magie du temple de Rascar Capac.

Le Festival des jardins : culturel ET pédagogique à la Saline royale…

L'installation des jardins est réalisée, comme chaque année, est réalisée par de nombreux établissements d'enseignement du CAP au diplôme d'ingénieur paysagiste. Le festival implique 600 élèves de France, de Belgique et de Suisse autour d'un objectif commun : redonner vie aux jardins. C’est donc une vaste équipe pluridisciplinaire composée d’élèves, d’enseignants, de paysagistes, d’artistes et de jardiniers qui s’attèle chaque année à concevoir et à réaliser ce Festival. Terrain d’expérimentation, espace de création, lieu de formation, le Festival des jardins est une occasion de partage de connaissances et de savoir-faire, en prise avec l’histoire d’un site d’exception.

Les rendez-vous à ne pas manquer…

Inauguration du 17ème Festival des jardins : samedi 10 juin 2017

Visite en musique : dimanche 25 juin à 17h visite d'"Hergé et Tintin côté jardin" en musique par le pianiste François René Duchable et son pianocypède

Promenades nocturnes : visites libres nocturnes des jardins éclairés tout l'été et notamment pour les spectacles Lux Salina.

: visites libres nocturnes des jardins éclairés tout l’été et notamment pour les spectacles Lux Salina. Ateliers Uto p’tits : la Saline royale propose des après-midis Uto p’tits pour le jeune public autour du Festival des jardins les 17 juin, 1er juillet et 9 septembre.

Secrets de jardin : la Saline royale propose de nouveaux rendez-vous Secrets de jardin destinés aux personnes souhaitant s'investir dans la valorisation de leur jardin. Les ateliers sont animés par des intervenants professionnels spécialistes des thèmes abordés. - Renseignements : www.salineroyale.com

la Saline royale propose de nouveaux rendez-vous Secrets de jardin destinés aux personnes souhaitant s’investir dans la valorisation de leur jardin. Les ateliers sont animés par des intervenants professionnels spécialistes des thèmes abordés. - Renseignements : www.salineroyale.com Univers de jardins le dimanche 22 octobre : cette année encore, la Saline royale fête la clôture du 17ème Festival des jardins. Nous vous proposons de célébrer ensemble cet évènement lors d’une journée exceptionnelle où l’univers des jardins sera mis à l’honneur grâce à la présence de nombreux exposants dont la production est en lien direct avec le végétal et les jardins. Pépiniéristes, horticulteurs...de nombreux exposants présenteront des plantes rares, et des ateliers floraux et proposeront à la vente des produits tels que le miel, le safran ou encore des tisanes.

