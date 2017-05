Festival en Arc : la programmation est dévoilée...

Après l'édition 2016 qui a accueilli 4 000 spectateurs, les organisateurs du festival de théâtre d'Arc les Gray ont présenté dernièrement le détail des 16 spectacles qui rythmeront la quinzaine en septembre.

Au programme : des spectacles pour tout public et tous les genres... A noter notamment la présence de Christophe Alévèque et son spectacle "Ca ira mieux demain" le jeudi 21 septembre ou encore "Le petit monde de Renaud", où la compagnie "La Troupe du Phenix propose un spectacle émouvant, grinçant et drôle qui met en scène les personnages des chansons de Renaud.

Comme chaque année, les familles trouveront leur bonheur avec des spectacles pour enfants avec "Arwen et le géant" - Compagnie Théâtre de Marionnettes de Belfort) ou encore "Les aventures de Tom Sawyer" - Compagnie Parciparla.

Détail de la programmation disponible sur la page Facebook de Festival en Arc.