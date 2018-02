Festival Génériq : ce qu'il ne faut pas manquer à Besançon…

Eddy de Pretto + Lonespi mercredi 7 février

"En fait, Eddy de Pretto c'est comme si Stromae et Jacques Brel avaient monté un projet ensemble", selon Simon Nicolas.

#NuitsFauves

#JacquesBrel

#personnagedufutur

#FrankOcean

FJT Les Oiseaux

20 heures

(complet)

Biffty & DJ Weedim + Angle Mort & Clignotant jeudi 8 février

"Voilà une soirée décalée et déglinguée !"

#LaSouye

#NoLimit

#RythmOfTheNight

Au club de La Rodia

20 h 30

13/15€

Dan Rico + Heavy gators DJ Set + The Hook jeudi 8 février

"Soirée plutôt 70's entre dérivé de Strokes pour Dan Rico, en mode Retour vers le futur pour The Hook et du rock à rouflaquettes avec Heavy Gators DJ Set !"

#RocknRoll

#PowerPop

#RetournerVersLeFutur

#CheveuxCourtsInterdits

#RouflaquettesPourToutLeMonde

Au Bar de l'U

20 h 30

8/10€

Snapped Ankles + Duck Duck Grey Duck jeudi 8 février

"Snapped Ankles est un coup de cœur que nous avons eu avec l'équipe de La Rodia aux Transmusicales de Rennes. C'est en mode chamans des bois avec une hyper-intensité sur scène."

#Krautrock

#ChamanDesBois

#VeganStyle

#Experience

Aux Passagers du Zinc

20 h 30

8/10€

Les Deuxluxes vendredi 9 février

"Ce duo de Montréal me fait penser à un mélange entre les White Stripes et Gossip."

#RocknRollVintage

#Gossip

#WhiteStripes

#Duo

#Gratuit

#Sixties

Les Bains Douches

18h00

Gratuit

Knives + The Prestige + Niveau Zéro vendredi 9 février

"Knives vient de commencer et c'est la suite logique de Rage against the machine. Dans ce groupe, il y a le guitariste de Rihanna, le batteur de Lady Gaga et Eminem… En fait, t'es musicien, tu viens voir ça, tu prendras une leçon."

#SuperStars

#JustinTimberage

#LaClaque

L'Antonnoir

21h00

10/12€

Genghar vendredi 9 février

"La chanteuse a une voix à tomber par terre et c'est assez codifié…"

#IndiePop

#MadeInUk

#Cristal

#Elegant

Au Scénacle

20 h 30

5€

Jean-Michel Blais samedi 10 février

"Il s'agit d'un solo de piano de Jean-Michel Blais qui fait partie de cette nouvelle vague de pianistes qui fait en sorte que la mélodie prend le pas sur le technique."

#SoloPiano

#EricSatie

#Chopin

#Gratuit

Auditorium du Conservatoire

16h00

Gratuit

Lumières ! Par Ellie James samedi 10 février

"C'est un spectacle pour enfants (dès 3 ans) mêlant à la fois le concert et le cinéma."

#Kids

#Goûter

#CinéConcert

La Rodia

16 h 30

5/7€

Tricky + L'Impératrice + Matias Aguayo & The Desdemonas + Concrete Knives samedi 10 février

"C'est une grosse soirée qui s'annonce à la Rodia avec notamment Tricky qui est le fondateur de Massive Attack qui revient aux sources du Trip Hop avec des cordes.

L'Impératrice passe partout en ce moment, c'est comme Brigitte, de la pop à paillettes !

Matias Aguayo & The Desdemonas proposent de l'electro organique, mais ce n'est pas de la techno pour danser !

Enfin, la soirée se terminera avec Concrete Knives sera en résidence à La Rodia pendant une semaine avant le concert. C'est un groupe français qui a déjà fait sa place en Angleterre. C'est hyper bien fait !"

#RéservationConseillée

#Evénement

#Tricky

#Limpératrice

#MatiasAguayo

#ConcreteKnives

#Generik

La Rodia

20h30

24/26€

After à L'Antonnoir avec un DJ set de Herbalizer...