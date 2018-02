Festival No Logo 2018 : les premiers artistes dévoilés !

Samory I

On l'avait vu débarquer fièrement avec l'excellent Rasta Nuh Gangsta en début d'année 2017, Samory I confirme tout l'espoir que l'on plaçait en lui avec un album complet à l'image de ce single : un son lourd, décontracté et particulièrement bien produit, une voix identifiable hors du commun et une écriture à la fois sage et aiguisée à venir découvrir sur la scène du No Logo Festival.

Mellow Mood

Impossible de parler de reggae « made in Italie » sans évoquer les Mellow Mood ! Avec leur new roots énergique et militant, ils ont déjà séduit le public aux quatre coins de la planète et fait le buzz sur le net avec plus de 22 millions de vues pour leur vidéo Dance Inna Babylon. Le phéno- mène Mellow Mood n’a pas fini de faire parler de lui !

Groundation

Groundation est l’un de ces groupes complètement intégrés dans l’évolution extraordinaire de cet éco système musical. Ancré dans la culture reggae jamaïcaine, Groundation y intègre avec subtilité les harmonies, les rythmiques et les éléments d’improvisation propres au Jazz, apportant un souffle nouveau aux deux styles.

Hilight Tribe

À l’aube d’une nouvelle ère, Hilight Tribe brise les frontières avec leur Live Natural Trance 100% explosif qui déchaine les dancefloors de France et d’ailleurs. Depuis plus de 10 ans, la « Tribe » répend le message de la Natural Trance ou « Techno Accoustique » à travers un mode de vie proche de la Terre et conscient des technologies actuelles.

Panda Dub – Circle Live

Monumental ! C’est le mot qui vient en tête lorsque l’on évoque la carrière de Panda Dub qui n’a de cesse de rebondir de tracks tonitruants en tournées triomphales depuis 2007. Panda Dub dont l’ascension constante lui aura permis de devenir l’un des talents les plus sûrs de la scène Dub hexagonale, revient en 2018 avec un tout nouveau show intitulé Circle Live. Sublimé par une scénographie unique composée de cercles lumineux, le spectacle offre un rayon infiniment variable de basses et d’influences. Avec ce nouveau live visuel, Panda Dub nous transporte dans ses sphères sonores. L’énergie circule, en cercle, sans fin.

