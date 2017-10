Fête de la Science : l'Ensmm ouvre ses portes au grand public avec des dizaines d'ateliers pour petits et grands !

A l'occasion de la Fête de la Science, l'Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques (ENSMM) de Besançon ouvre ses portes au grand public mais aussi aux futurs élèves samedi 14 octobre 2017. Objectifs : participer à des ateliers scientifiques et très ludiques mais aussi rencontrer les enseignants, découvrir les formations proposées par l’ENSMM et échanger avec les élèves.