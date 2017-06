Flashmob bientôt à Besançon : chant, danse et batucada avec 80 élèves du Conservatoire

Le Conservatoire de Besançon propose une nouvelle technique de chant aux élèves plus rythmée grâce à la danse qu'ils font simultanément. L'objectif de cette journée de flashmobs est "faire passer un moment agréable au public grâce à une musique qu'il n'a pas l'habitude d'entendre et de mélanger chant, danse et batucada", nous confie Mathilde, élève du Conservatoire et membre des flash mob.

Environ 80 élèves de tous âges et élèves du Conservatoire participeront aux flashmobs.

Infos +

La première flashmob se déroulera dès 14 h 30 sur place Pasteur, la seconde à 15 h 15 place Granvelle et la dernière à 16 heures à la Gare d'eau.