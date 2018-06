Flixbus : une progression de 45% en Bourgogne Franche-Comté depuis le 1er janvier 2018

Quand la demande rencontre l’offre : 55% des réservations en plus sur le 1er semestre 2018 comparé au 1er semestre 2017, soit 1,2 million de passagers supplémentaires.

Entre le 1er semestre 2017 et le 1er semestre 2018, le constat est sans appel : avec plus de 3,3 millions de passagers transportés en France, FlixBus constate une progression de 55% des réservations, soit plus d’1,2 million de passagers transportés supplémentaires.

La progression est de 45% pour la Bourgogne-Franche-Comté. Deux facteurs complémentaires permettent de l’expliquer :

Une demande qui a connue un pic exceptionnel au cours du printemps, portée par la grève perlée ;

Un réseau, en progression constante trimestre après trimestre, qui est le plus important du secteur.

En seulement un semestre, FlixBus aura transporté autant de passagers en France que sur l’ensemble de l’année 2016.

