Foire comtoise : demandez le programme du dimanche 21 mai !

Tout au long de la foire, des animations pemanantes sont à découvrir. Le village Marocain présente la culture du pays à travers les travaux d'artisants sur du bois, du cuir, des poteries ou encore des tissage. Les restaurants feront déguster aux visiteurs des plats traditionnels et des boissons fraîches.

La fête forraine en plein air battra son plein et les 31 représentations du spectacle de danse traditionnelle marocaine "Marablanca" feront "voyager" les visiteurs plusieurs fois par jours. Le programme détaillé des animations permanentes est à visualiser en bas de l'article.

Voici le programme spécifique du dimanche 21 mai :

Côté "People"

Marie Réache, interprétatrice de Babeth Nebout dans la série télévsée "Plus belle la vie" sera présente dans le Hall E pour une séance de dédicaces et de selfies de 14h30-15h à 17h

Les anim'agricoles

Avec la présence de la maison des délégués de race, une centaine de chiens seront à découvrir à travers la Régionale d'élevage du club des amateurs de Bull terrier, la Nationale d'élevage de l’association française de sélection du Dogue Argentin et le rassemblement amical de deux races marocaines (Sloughi et Aïdi). Présentations commentées et démonstrations.

Voici le programme du Hall A1 entre 10h et 19h.