Foire comtoise 2017 : le programme du vendredi 26 mai...

La Foire comtoise se poursuit jusqu'au dimanche 28 mai 2017 au parc des expositions de Micropolis à Besançon. Et ce vendredi 26 mai 2017, le présentateur météo de TF1 Louis Bodin animera une conférence, Kévin, de l'émission Les Marseillais se prêtera au jeu des selfies et des dédicaces. Sans oublier le village agricole, le village marocain, le spectacle Marablanca et la fête foraine !