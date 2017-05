Foire comtoise : le programme du dimanche 28 mai...

La Foire comtoise se poursuit jusqu'au dimanche 28 mai 2017 au parc des expositions de Micropolis à Besançon. Et ce dimanche 28 mai 2017, Miss France sera présente pour une séance de dédicaces et de selfies avec les fans. Sans oublier l'élection de Miss Doubs, le village agricole, le village marocain, le spectacle Marablanca et la fête foraine !