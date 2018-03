Fonds européens : quels ont été les projets sélectionnés depuis 2017 pour le Doubs ?

Voici les principaux projets choisis pour recevoir des fonds de la part du FEDER et FSE :

Le projet MIMEDI

coût du projet : 13,6 millions d’euros - FEDER : 10 211 026 euros



Dans le domaine de la recherche, le projet MIMEDI – Microtechniques pour les Médicaments Innovants - associe dix partenaires (six entreprises privées, trois partenaires académiques et un organisme de transfert). Ils développent une nouvelle filière de médicaments innovants, issus du "vivant" (cellules médicaments), permettant des perspectives et des stratégies nouvelles de traitement en alternative ou en complément aux traitements par voie chimique.

À quoi sert le projet ? "L’enjeu est double. D’un point de vue process, il s’agit de valider un bio-réacteur modulaire, sorte de mini salle blanche autonome pouvant s’adapter à tout type de laboratoire en limitant les coûts de fabrication et en étant au plus près du patient. D’un point de vue produit, il s’agit de développer des médicaments jusqu’au protocole de demande d’autorisation d’essai clinique", est-il précisé.

CFA Vauban

Coût du projet : 129 548 euros- FSE : 64 774 euros



Le CFA Vauban (du bâtiment) bénéficie d’une aide pour améliorer la qualité des formations des apprentis avec notamment la mise en place d’une action de soutien aux enseignements généraux (mathématiques et français) qui s’adressera à des groupes restreints (moins de huit apprentis) en plus des heures de cours normales. Ce dispositif concernera environ 280 apprentis.

La SAS Hadoro et les ateliers liés aux articles connectés

La SAS Hadoro est spécialisée dans l’habillage personnalisé haut de gamme d’articles connectés (téléphones, coques, étuis…). Après avoir connu un développement rapide et avoir fait appel à la sous-traitance, l’entreprise souhaite aujourd’hui internaliser le processus de production et installe une unité de production aux Auxons. L’investissement est structuré autour de trois ateliers : atelier maroquinerie/gainerie, atelier mécanique et atelier démontage / remontage SAV des appareils.